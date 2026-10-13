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Düzce’de yeni proje başladı! İki büyük park arasında yeşil yol yapılıyor

13.10.2026 - 14:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Millet Bahçesi ile Merkez Park’ı birbirine bağlayacak “Yeşil Yol” projesinin yapımına başladı. İlk etapta 300 metrelik bölümün tamamlanması hedeflenirken, proje ile kent merkezindeki yeşil alanların bütünlüğünün sağlanması ve yaya ulaşımının desteklenmesi amaçlanıyor.

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1Düzce’de yeni proje başladı! İki büyük park arasında yeşil yol yapılıyor

Düzce Belediyesi, kent merkezinde yeşil alanların bütünlüğünü sağlamak ve yaya ulaşımını teşvik etmek amacıyla hazırladığı "Yeşil Yol" projesini hayata geçiriyor. Millet Bahçesi ile Merkez Park arasında bağlantı sağlayacak projenin yapım çalışmalarına başlandı.

2Düzce’de yeni proje başladı! İki büyük park arasında yeşil yol yapılıyor

Proje kapsamında ilk etapta 300 metrelik bölümün kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projenin şehir merkezindeki yeşil dokunun artırılması ve yaya hareketliliğinin desteklenmesi amacıyla hazırlandığını belirtti. Sahadaki çalışmaların başladığını duyuran Özlü, "En güzelini, en yakışanı yapmak için sahadayız" ifadelerini kullandı.

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