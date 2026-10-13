Düzce’de yeni proje başladı! İki büyük park arasında yeşil yol yapılıyor

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Proje kapsamında ilk etapta 300 metrelik bölümün kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projenin şehir merkezindeki yeşil dokunun artırılması ve yaya hareketliliğinin desteklenmesi amacıyla hazırlandığını belirtti. Sahadaki çalışmaların başladığını duyuran Özlü, "En güzelini, en yakışanı yapmak için sahadayız" ifadelerini kullandı.