Koronavirüs nedeniyle 2020 yılında verilemeyen Ballon d'or (Altın Top) ödülü sahibini buluyor. Her yıl yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or, düzenlenecek törenle sahibini bulacak. Peki, Ballon d'or (Altın Top) ödülü ne zaman, saat kaçta? Ballon d'or adayları kim? İşte Ballon d'or ödülü ile ilgili merak edilenler…

BALLON D'OR (ALTIN TOP) ÖDÜLÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or bu akşam 22.30'da sahibini bulacak.

BALLON D'OR ERKEK ADAYLARI KİM?

Mahrez, Kante, Haaland, Bonucci, Mount, Kane, Donnarumma, Benzema, Sterling, Barella, Pedri, Messi, Bruno Fernandes, Chiellini, Modric, De Bruyne, Neymar, Rúben Dias, Lautaro, Kjaer, Lewandowski, Salah, Jorginho, Azpilicueta, Lukaku, Gerard Moreno, Cristiano Ronaldo, Foden, Mbappe ve Luis Suarez.

BALLON D'OR KADINLAR ADAYLARI KİM?

Sandra Panos, Irene Paredes, Alexia Putellas, Jennifer Hermoso ve Like Martens. Diğer 15 aday ise: Magdalena Eriksson, Marie-Antoinette Katoto, Sam Kerr, Stina Blackstenius, Wendie Renard, Samantha Mewis, Pernille Harder, Vivianne Miedema, Jessie Fleming, Ashley Lawrence, Christine Sinclair, Ellen White, Christiane Endler, Fran Kirby ve Kadidiatou Diani.

EN İYİ GENÇ OYUNCU ADAYLARI

Mason Greenwood, Bukayo Saka, Pedri, Jérémy Doku, Ryan Gravenberch, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Giovanni Reyna ve Nuno Mendes.

EN İYİ KALECİ ADAYLARI

Donnarumma, Ederson, Schmeichel, Edouard Mendy, Courtois, Keylor Navas, Emi Martínez, Neuer, Oblak ve Handanovic.

BALLON D'OR ÖDÜLÜ KİME VERİLECEK?

Henüz Ballon d'Or ödülü verilmeden ortaya çıkan listede ödülü kimin kazanacağının önceden belirlendiği iddia edilmişti. Sızdığı iddia edilen bazı belgelere göre 2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi Robert Lewandowski'nin ödülü kazandığını işaret eden fotoğraf yarışa bir anlamda gölge düşürmüştü. Sızan bilgiye göre, Polonyalı yıldız 627 oyla listenin başında, Messi ikinci sırada, Karim Benzema ise üçüncü sırada yer alıyor. Listede Cristiano Ronaldo dokuzuncu, Luka Modric ise 12. sırada kendine yer buldu. PSG'nin yıldızları Mbappe 6, Neymar 19. basamakta.

SIZDIRILAN 2021 BALLON D'OR LİSTESİ

1- Robert Lewandowski (Bayern Münih)

2- Lionel Messi (PSG)

3- Karim Benzema (Real Madrid)

4- Mohamed Salah (Liverpool)

5- Jorginho (Chelsea)

6- Kylian Mbappe (PSG)

7- N'Golo Kante (Chelsea)

8- Erling Haaland (Dortmund)

9- Cristiano Ronaldo (Manchester United)

10- Kevin de Bruyne (Manchester City)

11- Gianluiggi Donnarumma (PSG)

12- Luka Modric (Real Madrid)

13- Giorgio Chiellini (Juventus)

14- Harry Kane (Tottenham)

15- Bruno Fernandes (Manchester United)

16- Ruben Dias (Manchester City)

17- Romelu Lukaku (Chelsea)

18- Pedri (Barcelona)

19- Neymar (PSG)

20- Riyad Mahrez (Manchester City)