Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI MEYDANA GELDİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre saat 22.50’de 4,2, 22.51 4, 23.04’te ise 4 büyüklüğünde peş peşe artçı depremler meydana geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETMEKTEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: CAN KAYBI YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te yaptığı açıklamada 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını söyledi. Yerlikaya herhangi bir can kaybının olmadığını da ifade etti.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Önceki depremin ardından boşaltılan 3 bina ve 1 dükkan yıkıldı. Depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu ana kadar köylerimizde de yıkılan bir bina olmadı.

Jandarmamız birinci tur taramayı bitirdi. Köylerde yıkılan yer yok. Yaşamla ilgili olumsuzluk da yok. Şu ana kadar yapılan taramalara göre can kaybı yok diyebiliriz.

Depremde 2’si Akhisar Caddesi, 1’i de Cumhuriyet Meydanı’nda toplam 3 bina yıkıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki yıkılan 2 katlı binanın altında 3 ayrı dükkan olduğu, üst katlarının depo olarak kullanıldığı belirtildi. Akhisar Caddesi’ndeki yıkılan 4’er katlı 2 binanın ise 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hasar gördükleri için boşaltılıp mühürlendiği ve yıkımlarının yapılmasının beklendiği öğrenildi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'de okullar bugün (28 Ekim) tatil edildi.

MANİSA’DA 1 MÜSTAKİL EVİN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesi’nde müstakil bir evin bir bölümü yıkıldı. Olayda yaralanan olmadı.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat meydan gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa ve ilçelerinde hissedildi. Depremle ilgili Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada depremde etkilenen vatandaşların olmadığı belirtilerek, “Bugün saat 22.48’de Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” denildi.

"İLÇEDE YIKILAN BİNALAR VAR"

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, yaptığı açıklamada "İlçede yıkılan binalar var" dedi.

"100 KM'LİK BİR YÜZEY YIRTILIYOR"

İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, bu depremin bir artçı deprem olmadığını tetikleyici bir deprem olduğunu söyledi.

Şener Üşümezsoy, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Sındırgı’da işaret ettiğim depremin devamı, biraz daha güneydoğusuna doğru. 15. km bir fay kırılmıştı, güneye doğru gelen bir devamlılığı vardı.

Sındırgı’nın 7-8 km güneydoğusundaki fay hattına doğru. Sındırgı’nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem. Ne anlama geliyor?

100 km’lik bir yüzey yırtılıyor yaklaşık olarak. 10-15 km daha yırtılma olmuştu. Burası artçıların güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemine doğru.

Artçıların sürekli güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemi var demiştik. Sındırgılılar, bundan daha büyük bir deprem beklemesinler.

Bu deprem daha önceki Balıkesir Sındırgı depreminin bir parçası. Şifonyerin çekmeceleri gibi. Biri kırıldıktan sonra diğeri de kırıldı. Artçı değil, tetiklediği deprem.

Simav'daki depremlerde kuzey güney hattında oluşan depremler. Ama deprem fırtınası şeklinde.

İSTANBUL DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

Bu deprem artçı bir deprem değil. Tetikleyici bir deprem. Bu deprem Marmara depremini etkilemez.