Yağışlar bereket getirdi! Ağrı Dağı eteklerindeki yaylalarda sevindiren değişim

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Iğdır'dan başta Korhan olmak üzere Gevro, Kavaktepe, Serdarbulak ve Bilican yaylalarına çıkan besiciler, 2 bin ila 3 bin 500 metre rakımdaki bu bölgelerde yılın yaklaşık altı ayını geçiriyor.Kış mevsiminin uzun sürmesi ve ilkbahar ile yaz aylarında etkili olan yağışlar sayesinde yaylalarda ot verimi artarken, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar geniş meralarda rahatlıkla otlatılıyor.Yaylacılar, su ihtiyaçlarını ise Ağrı Dağı'nın zirvesindeki kar ve buzulların erimesiyle oluşan doğal kaynaklardan karşılıyor.