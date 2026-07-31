Aydın Çine'de orman yangını büyüyor! 30 ev tahliye edildi, hayvanlar taşındı!
31.07.2026 - 12:45Güncellenme Tarihi:
Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Kavşıt mevkisinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına alabilmek için ekiplerin zamanla yarışı aralıksız sürüyor. Gece boyunca karadan yürütülen yoğun söndürme mesaisi, günün aydınlanmasıyla birlikte hava unsurlarının da katılmasıyla dev bir operasyona dönüştü.
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Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün başlayan yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.
Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ile havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.
Ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.
Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.