Bayrampaşa’da kavgayı ayırmak isteyen esnaf silahla vurularak hayatını kaybetti
Bayrampaşa'da Enis Emre C. (38), eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Ö. (44) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Enis Emre C. silahla etrafa rastgele ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, tarafları ayırmaya çalışan Mehmet Pehlivan'ın (56) karnına isabet etti. Ağır yaralanan Pehlivan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada darbeliden Raşit Ö. ise hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Enis Emre C. ise, olayda kullandığı silahla Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Olay 30 Temmuz Perşembe günü saat 16.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enis Emre C., eşine laf attığını iddia ettiği Raşit Ö. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında taraflar kavga etti. Çevredekilerin kavgayı ayırmak istediği sırada Enis Emre C. yanında bulunan silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayda kavgayı ayırmak isteyen esnaf Mehmet Pehlivan silahtan çıkan kurşunlardan birinin karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mehmet Pehlivan'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kavgaya karışan Raşit Ö. ise aldığı darbelerle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Aüır yaralanan Pehlivan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
'AYIRMAK İSTERKEN KURŞUN DENK GELDİ'
Pehlivan'ın esnaf komşusu Nevzat Uşak, "Burada arkadaşlar arasında kavga çıkıyor. Mehmet abi de ayırmaya çalışıyor. O esnada diğerini vurmak isterken kurşun, Mehmet abiye denk geliyor. Hastanede vefat ediyor. Karnından yaralanıyor. Mehmet abi güzel bir esnaftı. Ben de alışveriş yapıyordum ondan.” dedi.
KASTAMONU'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Mehmet Pehlivan’ın cenazesinin iş yerinin önünde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu’ya gönderileceği öğrenildi. (