Balı ve poleni unutturan mucize! Petekten çıkan şifa: Arı ekmeği... Öğrenen sporcular tek tek protein tozunu bırakıyor
Arıcılık sektörünün en değerli katma değerli ürünleri arasında yer alan arı ekmeği (perga), zorlu üretim süreci ve zengin besin içeriğiyle dikkat çekiyor. Başta Ordu ve Muğla olmak üzere Türkiye'nin zengin florasından elde edilen şifa kaynağı, her yaştan tüketicinin gözdesi durumunda.
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Son yıllarda doğal ve sağlıklı beslenmeye yönelik artan talep, arıcılık sektöründe nitelikli ürünlerin öne çıkmasını sağladı. Bal ve polenden çok daha yüksek besin değerine sahip olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanan "arı ekmeği" (perga), şifa arayanların ve doğal bağışıklık destekçilerinin yeni gözdesi haline geldi.
TARLADAN SOFRAYA ZORLU ÜRETİM YOLCULUĞU
Arı ekmeğinin üretimi, klasik bal harmanından çok daha büyük bir emek ve teknik hassasiyet gerektiriyor. İşçi arıların doğadan topladığı polenleri kendi enzimleriyle işleyerek petek gözlerine sıkıştırmasıyla başlayan süreç, kovan içinde gerçekleşen laktik asit fermantasyonu ile tamamlanıyor.
Hassas fermantasyon sürecinin ardından arıcılar, olgunlaşan petekleri kovanlardan topluyor. Ürünün balmumundan zarar görmeden ayrıştırılabilmesi için petekler özel dondurucu odalarda donduruluyor. Ardından özel kırma ve eleme makinelerinden geçirilen taneler, balmumundan tamamen arındırılarak steril şartlarda ambalajlanıyor.
KARADENİZ YAYLALARINDAN DOĞU'NUN ENDEMİK FLORA AĞANA
Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliği, arı ekmeği üretiminde ülkeyi küresel bir güç haline getiriyor. Yüksek yayla florasına sahip Ordu, Rize, Artvin ve Giresun başta olmak üzere; zengin endemik çeşitliliğiyle Sivas, Erzurum, Kars ve Bitlis arı ekmeği rekoltesinde başı çekiyor. Ege ve Akdeniz hatlarında ise Muğla ve Mersin bölgeleri öne çıkan üretim merkezleri arasında yer alıyor.
GENÇTEN YAŞLIYA GENİŞ TÜKETİCİ KİTLESİ
Sindirim sistemine yük bindirmeden vücut tarafından yüzde 100'e yakın oranla emilebilen arı ekmeği, toplumun her kesiminden yoğun ilgi görüyor:
Büyüme çağındaki çocuklar: Gelişim döneminde ihtiyaç duyulan doğal vitamin, mineral ve protein desteğini sağlamak amacıyla ebeveynlerin ilk tercihi oluyor.
Sporcular ve aktif çalışanlar: Yüksek amino asit yapısı sayesinde kas toparlanmasını hızlandırıyor, gün içi enerji seviyesini zirvede tutuyor.
Yoğun zihinsel tempodakiler: Öğrenciler ve akademisyenler odaklanmayı artırıcı ve zihinsel yorgunluğu giderici etkisi nedeniyle tüketiyor.
Mevsim geçişlerinde bağışıklığını korumak isteyenler: Güçlü antioksidan yapısıyla kış ayları öncesinde vücut direncini artırmak isteyen vatandaşlar aktar ve üreticilerin yolunu tutuyor.