Balı ve poleni unutturan mucize! Petekten çıkan şifa: Arı ekmeği... Öğrenen sporcular tek tek protein tozunu bırakıyor

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Son yıllarda doğal ve sağlıklı beslenmeye yönelik artan talep, arıcılık sektöründe nitelikli ürünlerin öne çıkmasını sağladı. Bal ve polenden çok daha yüksek besin değerine sahip olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanan "arı ekmeği" (perga), şifa arayanların ve doğal bağışıklık destekçilerinin yeni gözdesi haline geldi.



TARLADAN SOFRAYA ZORLU ÜRETİM YOLCULUĞU



Arı ekmeğinin üretimi, klasik bal harmanından çok daha büyük bir emek ve teknik hassasiyet gerektiriyor. İşçi arıların doğadan topladığı polenleri kendi enzimleriyle işleyerek petek gözlerine sıkıştırmasıyla başlayan süreç, kovan içinde gerçekleşen laktik asit fermantasyonu ile tamamlanıyor.



Hassas fermantasyon sürecinin ardından arıcılar, olgunlaşan petekleri kovanlardan topluyor. Ürünün balmumundan zarar görmeden ayrıştırılabilmesi için petekler özel dondurucu odalarda donduruluyor. Ardından özel kırma ve eleme makinelerinden geçirilen taneler, balmumundan tamamen arındırılarak steril şartlarda ambalajlanıyor.



