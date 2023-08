Balat Sahilinde hırsızlar yatlara dadandı

Fatih Balat Sahili'ndeki yat sahiplerinin son zamanlarda başı hırsızlarla dertte. Son 2 ayda birden çok yattan hırsızlık yapıldığı yönünde şikayetler var. Hırsızların en son mağduru ise Ersin Kutlu oldu. Kutlu'nun yatına dün sabah saatlerinde bir şüpheli elinde telefonla fotoğraf çekiyormuş gibi geldi. Dikkat çekmek istemeyen hırsız çevreyi kontrol ettikten sonra yatın kaptan bölümündeki camı dışardan açarak başını içeri soktu. Hırsız kaptan bölümünde bulunan cüzdan, gözlük ve liman cüzdanını alarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Ersin Kutlu ve aynı sahilde yat sahibi Erdoğan Kuş, son dönemde neredeyse her gün birinin teknesine girerek hırsızlık yapıldığını ifade etti. Çevredeki tekne sahipleri ve çalışanları da hırsızlık olaylarından bıkmış olduklarını söylediler. Yat sahipleri, hırsızlıkların genelde sabah saatlerinde yaşandığını söyleyerek, polislerin de sabah saatlerinde devriye atmasını talep ediyor.

"250 BİN LİRA MADDİ ZARAR VAR"

Erdoğan Kuş, "Bir kere değil her zaman burada hırsızlık olayları oluyor. Cibali'deki Haliç'teki ticari yatları olan bizler çok sıkıntıdayız. Şu an sezondayız. Personelimiz yoruluyor, uyuyor, sabahın 6'sında yata giriyorlar. Video çekermiş gibi sanki fotoğraf çektirmek için girmiş gibi yapıyorlar. Ondan sonra açık kapı, açık cam bulunca; gözlük, telefon, işte Seyfullah kardeşimizin liman cüzdanı, eline ne geçerse alıyor çıkıp gidiyorlar. Bunlarla bir şekilde mücadele etmemiz lazım. Bu sorunu çözmemiz lazım. Telefon çalındı yine, 3 sefer telefonlar gitti. Ondan sonra çocukların liman cüzdanları vardı, onlar gitti. Değerli ne bulurlarsa, alıp çıkabilecekleri ne varsa alıp çıkıyorlar. Son bir iki aydır her gün muhakkak bir tane tekneden telefon çalınıyor. Şikayetçi olduk tabii ki, şikayetçi oluyoruz ama ne telefon geliyor ne bir şey, hiçbir şey gelmiyor. Şimdi gemiye çıkacak arkadaşımızın en önemli belgesi liman cüzdanı çalındı, gemiye çıkamayacak bu çocuk. O belgeyi tekrar çıkarmak için şimdi bir ton uğraşacak. Maddi zarar yani, çalınan her telefon ortalama 70-80 bin lira. 3 tane telefonun çalındığını düşündüğümüzde 250 bin lira zarar var. O 250 bin lirayı kazanabilmek için biz burada nelerle uğraşıyoruz" dedi.



"BUNDAN ÖNCE 4-5 TANE TELEFONUMUZ ÇALINDI"

Son dönemlerde sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten Ersin Kutlu, "Hırsızlık olayı ilk kez yaşanmıyor. Daha öncesinde sürekli yaşanan olaylar var. Yani biz burada sürekli mağdur oluyoruz. Normalde telefon çalıyorlar, para çalıyorlar. Ama en son geldiğinde arkadaş camı açıyor dışarıdan. Kafasını uzatıyor. Liman cüzdanını, gözlüğü, bozuk paraları çalıyor. Bunlar farkına vardığımız şeyler. Ama bıktık artık. Polise veriyoruz, sonuç alamıyoruz. Bu yaşanan mağduriyet nedeniyle personel tutmakta zorlanıyoruz. Çocuklar burada üç kuruş para için çalışıyor. Bir telefon çalındığında 80-100 bin lira kayıpları oluyor. 6 ay önce iki tane telefon çalındı, ondan önce çalınanlar var. Manevi olarak da kayıplarımız oluyor, yani çocuklar yıprandı. Bununla ilgili yardım istiyoruz yetkililerden. Şikayetçi olduk ama sonuç alamıyoruz. Buradaki hangi tekneye uğrarsanız uğrayın her birinde bir veya iki tane hırsızlık olayı olmuştur mutlaka. Daha geçen gün ilerideki arkadaşımın teknesinden de telefon çalındı. Ama sonuç yok. Bundan önce 4-5 tane telefonumuz çalındı. Kendi telefonum çalındı. Telefonun maddi değerini bırakalım bir köşeye müşterilerimiz var. Müşterilerimize ulaşamıyoruz. Hazırda olan rezervasyonlara ulaşamıyoruz. Yani sadece maddi olarak bakmıyoruz olaya" diye konuştu.