Baklava derin dondurucuya konur mu, baklava buzlukta saklanÄ±r mÄ±? Åžerbetli baklava buzlukta saklanÄ±r mÄ±?
Åžerbetli baklava buzdolabÄ±nda saklanÄ±r mÄ±, baklava derin dondurucuya konur mu? sorularÄ±na bayram nedeniyle yoÄŸun bir ÅŸekilde yanÄ±t aranÄ±yor. Ramazan ikramlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelen baklavalar aÃ§Ä±ldÄ±, misafire ikram edildi. Kalan baklavalarÄ± ÅŸerbetlenmeden deÄŸerlendirmek isteyenler arama motorlarÄ±na yÃ¶neldi.
BayramlarÄ±n ÅŸahÄ± baklavayÄ± evine gelen misafire ikram edenler, bayramÄ±n bitmesine saatler kala baklavanÄ±n saklama koÅŸullarÄ±nÄ± sorguluyor. Peki, Baklava buzlukta saklanÄ±r mÄ±, ÅŸerbetli baklama derin dondurucuya konur mu? Â
BAKLAVA BUZLUKTA SAKLANIR MI, ÅžERBETLÄ° BAKLAMA DERÄ°N DONDURUCUYA KONUR MU?Â
BaklavayÄ± aÃ§tÄ±ktan sonra Ã¼zerini kapatÄ±p 3 ila 5 gÃ¼n serin ve kuru bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Saklama sÃ¼resi uzadÄ±kÃ§a baklava hamuru bayatlayacaktÄ±r. ÅžerbetlemediÄŸiniz baklavayÄ± buzdolabÄ±nda saklamanÄ±za gerek yoktur ancak, baklavayÄ± buzlukta muhafaza edebilirsiniz
BaklavayÄ± plastik buzdolabÄ± kaplarÄ±na koyup, kapaÄŸÄ±nÄ± kapattÄ±ktan sonra baklavanÄ±n buzlukta uzun sÃ¼re bozulmadan, aynÄ± tazelikte saklandÄ±ÄŸÄ± biliniyor.
Vakumlu kaplarda veya aÄŸzÄ± kapalÄ± poÅŸetlerde derinÂ dondurucudaÂ saklarsanÄ±z taze kalmasÄ±nÄ± saÄŸlayabilirsiniz, Â ancak buzluÄŸa ÅŸerbetiniÂ koymadan Ã¶nce atmanÄ±z gerektiÄŸini unutmayÄ±n.
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