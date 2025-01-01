Bakanlık harekete geçti! 2025'te çocukların sosyal medya bağımlılığına çözüm bulunacak

'AVRUPA'DA BU YASAKLARIN ÖRNEĞİ VAR'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de gazetelerin eğitim editörleriyle yaptığı toplantıda "Cep telefonu ya da sosyal medya uygulamalarını yasaklayan, belli bir yaşın altında olmaları durumunda çocukların bu tür ortamlara girmelerini engelleyen yasal düzenlemeler yapılıyor. Avustralya'da 16 yaş sınırı geldi, İngiltere'de ve birçok ülkede de var. Onun öncesinde de birçok yerde yasaklandı. Biz de bu türden bir şeye gireceğiz. Ben şahsen girmek istiyorum yani. Bu artık kontrol edilebilir bir alan değil" demişti. Benzer kısıtlamaların dijital medya platformlarına da getirilmesi bekleniyor" demişti.

MİNİ MİNİ BİRLERE GELİŞİM RAPORU

Sabah'ın haberine göre Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1'nci sınıflarda 2025'ten itibaren karne dağıtımı olmayacak. İlkokullarda, 1'nci sınıflara karne yerine gelişim raporu dağıtılacak.

İlk gelişim raporu dağıtımı 17 Ocak 2025'te verilecek. Gelişim raporunda öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini içeren değerlendirmeler yer alacak. Diğer ilkokul sınıfları normal karne alacak.

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TEMATİK OKULLAR ARTACAK

Sanat, spor ve mesleki eğitimle ilgili tematik okulların sayısı artırılacak.

Çocukların küçük yaşlarda yeteneklerinin keşfedilip o yetenekleri doğrultusunda doğru eğitimleri almasını sağlamak için hayata geçirilen tematik okullarda müzik, resim ve hemen hemen her alanda spor eğitimleri verilecek.

BİLSEMLERE GİRİŞTE YERLİ ZEKÂ TESTİ

Özel yetenekli öğrencilerin okul dışında eğitim aldığı BİLSEM'lere girişlerde yeni bir uygulama başlatılıyor. MEB'in TÜBİTAK'la birlikte geliştirdiği yerli ve milli zekâ testiyle öğrencilerin yetenekleri ölçülecek. Uygulanın lansmanı yıl içerisinde yapılacak.

ÖĞRETMENLER AGS'YE GİRECEK

2025 yılından itibaren öğretmen adayları için artık Kamu ve Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavı olmayacak.

Adaylar 13 Temmuz 2025'te ÖSYM'nin Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) girecek. Atamalar bu sınav sonuçlarına yapılacak. Bu sınavla birlikte adayların Milli Eğitim Akademisi'ne giriş süreci başlatılacak.

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AGS'NİN FARKI NE OLACAK?

Öğretmelerin katılacağı AGS'nin KPSS'den en önemli farkı Talim Terbiye Kurulu'nun onayladığı programların da sınava dâhil edilmesi olacak. Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak. Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak.