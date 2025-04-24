Bakanlar açıklamalarda bulundu: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde tüm kurumlarımız, kuruluşlarımız, plan çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor. Bu sabah da yine AFAD koordinasyonunda toplantılarımızı yaptık.

Şu ana kadar İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda 1756 hasar ihbarı aldık ve İstanbul'daki ihbarların yaklaşık %80'i Avrupa yakasında toplandı. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerimiz. Bu ilçelerimizden diğer kalan ilçelere nazaran daha fazla yoğun talep geldi.

Bu ihbarların 1467'sinde herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük. Bu deprem sebebiyle herhangi bir yapı hasarı oluşmadığı ve toplamda 83 binamızın bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda az hasarlı olduğunu tespit ettik. Sabah da ifade ettim, hasar tespit ekibimiz, personelimiz İstanbul'umuzun 39 ilçesinde, 963 mahallesinde eş zamanlı olarak saha çalışmalarına süratle devam ediyor.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde depremlere ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

Dün Marmara Denizi’nde meydana gelen, 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Sayın Bakanlarımızla birlikte vatandaşlarımızı bilgilendirdik, Bilgilendirmeye de devam ediyoruz.

Bildiğiniz üzre 6.2 büyüklüğündeki deprem, Başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir illerimizde de hissedildi. Şu ana kadar; en büyüğü 5.9 olmak üzere, 4 ve üzeri, 8 artçı deprem kaydedildi. AFAD Deprem Bilim Kurulu’muzun yaptığı değerlendirmeye göre: Bu artçıların 7’si depremden sonraki ilk 4 saatte kaydedildi. Son 12 saatlik dilimde ise; 4’ün üzerinde herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelmedi. Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntılarının net bir biçimde, azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.

AFAD Deprem Bilim Kurulumuz da, ikinci basın açıklamasını da birazdan kamuoyuyla paylaşacak. Değerli Basın Mensupları, Depremden dakikalar sonra devreye aldığımız TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) tüm afet gruplarının temsilcileriyle birlikte çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Bugün öğlen yaptığımız, basın açıklamamızda da ifade ettiğim gibi: Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarlar değerlendirilmeye devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar; 16 bin 793 çağrı geldi.

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Bunlardan 997’si ‘Depremle ilgili acil yardım’ talebiydi. Bu da gösteriyor ki gelen çağrılarda büyük azalma mevcut. Değerli Basın Mensupları, Marmara Bölgesi'ndeki çalışmalara destek vermek üzere, 22 İl AFAD Müdürlüğümüzden 650 personel ve 148 araç görevlendirilmesi yapılmıştı. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ve akredite STK'lar ile birlikte toplam 903 araç ve 11.481 personelimiz görevlerine devam ediyor. Barınma ile ilgili olarak; 27 lojistik depo ve 54 cep depomuz aktif. İstanbul’da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız camilerimizde; 50 bin vatandaşımız da; okul, yurt ve sosyal tesislerde barındırıldı. Yani toplamda 101 bin vatandaşımızın barınma talebi karşılandı. Dün gece olduğu gibi bugün de, talepleri olması halinde, vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Değerli Basın Mensupları, Jandarma ve

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Emniyetimizden saat 18.00’de aldığımız bilgiler doğrultusunda, şunu görüyoruz ki: Gerek acil toplanma alanlarında, Gerekse parklarda bulunan vatandaşlarımızın sayısı Düne göre büyük oranda azaldı. Yine, ‘’Beslenme’’ ile ilgili Türk Kızılayı koordinasyonunda; 41 belediye ve Sivil Toplum Kuruluşlarından, 36 ikram çadırı, 99’u ikram aracı olmak üzere, toplam 302 araç ile 1.508 personel ve gönüllü görev yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de, 348 dağıtım noktasında ikramlara devam edilecek. Değerli Basın Mensupları, Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmış, olası riskler titizlikle değerlendirilmektedir. İstanbul’umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.