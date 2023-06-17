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Bakan Yerlikaya: Hatay'da YKS'ye geç kalan 13 öğrencimiz sınava yetiştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç kalan veya yanlış okula gelen 13 öğrencinin polis ekiplerince sınava yetiştirildiğini duyurdu.

17.06.2023 - 13:42 |
Bakan Yerlikaya: Hatay'da YKS'ye geç kalan 13 öğrencimiz sınava yetiştirildi

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına geç kalan, yanlış okula gelen 13 öğrencimiz, ekiplerimiz tarafından sınava yetiştirildi. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınava geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirmek için gayret gösteren polislerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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