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Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi bölgede teröristlerle temas sağlandı ve operasyon devam ediyor." dedi.

28.07.2023 - 12:55 |
Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 10 şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. 10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi bölgede teröristlerle temas sağlandı ve operasyon devam ediyor." açıklamasında bulundu.

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