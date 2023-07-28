Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi bölgede teröristlerle temas sağlandı ve operasyon devam ediyor." dedi.
28.07.2023 - 12:55 |
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 10 şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yerlikaya "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. 10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi bölgede teröristlerle temas sağlandı ve operasyon devam ediyor." açıklamasında bulundu.