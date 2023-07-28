MİT'ten Sincar'da nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2010'da Suriye'de örgüte katılan ve gençlik faaliyetlerinde yer alan Mesut Celal Osman, 2015'te Irak kuzeyinde silahlı eğitim alarak tekrar Suriye'ye geçti. Zor kullanarak örgüt saflarına dahil ettiği silahlı grupların güvenlik güçlerine karşı düzenlediği saldırıların talimatını veren Osman, 2018'de Irak'a geçerek örgüt sorumluları için verilen 6 aylık eğitime katıldı. 2023 yılı itibarıyla Sincar'daki örgüt sorumluları arasında yer alan Osman, MİT tarafından takibe alındı. Güç kullanarak yerel halkı sindirmeye çalışan Osman, 'MİT'in bölgedeki saha ajanlarına karşı alınacak tedbirler' gündemli toplantıya gittiği sırada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.