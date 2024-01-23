Bakan Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya merkezli, Adana ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-32 Operasyonu'nda elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.İşte Bakan

Yerlikaya'nın paylaşımı...

Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail SÜNER’in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız.