Bakan Yerlikaya açıkladı: 81 il valiliğine seçim tedbirleri genelgesi gönderildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Seçimle ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla Seçim Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Seçim Harekat Merkezi kuruldu. İl Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu. Seçim güvenliği toplantıları düzenledik. 81 ilimizin valileriyle seçim güvenliğine yönelik toplantılar yaptık. YSK başkanlığı yetkilileri ile değerlendirme toplantıları yaptık. YSK koordinasyonunda siber güvenlik konusunda toplantılar yapıldı ve alınması gereken tedbirler belirlendi.

Bugüne kadar ülke olarak gerçekleştirdiğimiz tüm genel ve yerel seçimlerden hamdolsun demokrasimizi taçlandırarak çıktık. Geçen yıl iki büyük seçimi tecrübe ettik. Ülke olarak yüzde 90'lara varan katılımla halkımızın iradesi bu seçimlerde de sandığa yansıdı. Şimdi önümüzde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi var. Seçim güvenliği kapsamında 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi.

Haberin Devamı

81 il valiliğine seçim tedbirlerine ilişkin genelge gönderdik. Alınması gereken tedbirler belirlendi. Tüm kolluk kuvvetlerimizle A'dan Z'ye her türlü güvenliği alıyoruz.

81 ilimizin tamamında, her şehrimizde, her sokakta huzur ve güven ortamında bir seçim yaşayacağız."