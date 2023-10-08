Bakan Yerlikaya: 2554 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Yakalanan şahıslardan: 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,

91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.