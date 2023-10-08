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Bakan Yerlikaya: 2554 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonu kapsamında tüm Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2554 firarinin yakalandığını açıkladı.

08.10.2023 - 09:50 |
Bakan Yerlikaya: 2554 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Yakalanan şahıslardan: 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,
91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

 

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