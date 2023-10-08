Bakan Yerlikaya: 2554 firari yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonu kapsamında tüm Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2554 firarinin yakalandığını açıkladı.
08.10.2023 - 09:50 |
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Yakalanan şahıslardan: 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,
91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.
Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.
“KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA TÜM TÜRKİYE’DE YAPILAN OPERASYONLARDA ARAMA KAYDI BULUNAN 2️⃣5️⃣5️⃣4️⃣ FİRARİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 8, 2023
Yakalanan şahıslardan:
📌 1️⃣2️⃣’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,
📌 9️⃣1️⃣’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,
📌 2️⃣4️⃣5️⃣1️⃣’inin ise 0 ile 5 yıl… pic.twitter.com/9rAs9WkUXF