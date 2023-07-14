Bakan Yerlikaya: 18 kaçak göçmen organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Sınır Birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6’sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

ULUSLARARASI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 2️⃣ FARKLI İLDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA



1️⃣8️⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️



📌1️⃣ Göçmen kaçakçası organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik… pic.twitter.com/xC3blmMAOQ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 14, 2023