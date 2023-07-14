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Bakan Yerlikaya: 18 kaçak göçmen organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını duyurdu

14.07.2023 - 11:06 |
Bakan Yerlikaya: 18 kaçak göçmen organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Sınır Birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6’sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

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