Bakan Yanık’ın ziyareti sırasında başkanın makam aracına çarptılar

Kadirli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalara katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’ı makamında ziyaret etti.



Bakan Yanık’ın ziyareti sırasında Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın park halindeki makam aracına, Yaşar B.'nin kullandığı 01 DCD 61 plakalı hafif ticari araç çarptı.



Çarpmanın etkisiyle araç yan yatarken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Her iki araçta maddi hasar oluştu. Yan yatan araç el birliğiyle düzeltildikten sonra çekiciye yüklendi.