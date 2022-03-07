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Haftalık vaka sayıları açıklandı! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara’da 1275, İzmir'de 662, İstanbul’da 646 oldu.

07.03.2022 - 12:54 |
Haftalık vaka sayıları açıklandı! Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 19-25 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı; son 1 haftada 617,50'den 646,49'a, Ankara'da 1216,83'ten 1275,52'ye çıktı, İzmir'de ise 776,25'den 662,39'a düştü.

Haftalık vaka sayıları açıklandı Bakan Koca duyurdu

Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 55,62 ile Şırnak, 58,46 ile Van ve 80,89 ile Bingöl oldu.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin ise Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul olduğunu açıkladı.

Ayrıca Amasya, 1686,69 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

Haftalık vaka sayıları açıklandı Bakan Koca duyurdu

12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin olmuştu.

Haftalık vaka sayıları açıklandı Bakan Koca duyurdu

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