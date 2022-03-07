Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/Za33uwf0Mi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2022