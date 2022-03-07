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Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

MSB: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

07.03.2022 - 11:48 |
Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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