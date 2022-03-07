İçişleri Sözcüsü Çataklı: 20 bin 550 Ukraynalı Türkiye'ye geldi

İçişleri Sözcüsü Çataklı, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'dan göç hareketliliğinin başlamasıyla birlikte insani ihtiyaçları belirlemek, insani yardım faaliyetlerini yürütmek ve Türkiye'den gönderilen yardımların eşgüdümünü sağlamak üzere 11 kişiden oluşan AFAD insani yardım ekibinin 25 Şubat 2022'de Romanya Siret Sınır Noktası'na (Ukrayna-Romanya sınırı) gönderildiğini belirterek, "26-27 Şubat 2022 tarihlerinde insani yardım malzemesi 5 TIR ülkemizden yola çıkarılmış ve 01-02 Mart 2022 tarihlerinde Ukrayna sınırında teslim edilmiştir. AFAD eşgüdümünde özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan insani yardım malzemesini taşıyan 5 TIR ise 5 Mart 2022 tarihinde ülkemizden yola çıkarılmıştır. Romanya sınırında AFAD ekiplerimizce 2 mobil mutfak ve standartlarla günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ve ikramda bulunulmaktadır. 04 Mart 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye acil müdahale ünitesi kurmak için gönderilen 10 kişilik UMKE ekibi de AFAD ile birlikte Romanya sınırında çalışmalarını sürdürmektedir. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin katılımıyla, AFAD eşgüdümünde yaklaşık 10 TIR'lık bir insani yardımın bu hafta (07-11 Mart 2022) sevki planlanmaktadır. Önümüzdeki günlerde de yardımlara devam edilecektir" dedi.;

'KRİZ KOORDİNASYON MERKEZİ AKTİF HALE GETİRİLDİ'

Göç İdaresi Başkanlığı'nda 24 saat esasına göre Kriz Koordinasyon Merkezi'nin de aktif hale getirildiğini kaydeden Çataklı, "Göçnet altyapısı ve bilgisayarda parmak izi alma ekipmanları ile donanmış iki hizmet TIR'ı ve ilave personel Edirne'ye, bir hizmet TIR'ı da Kırklareli'ne sevk edilmiştir. Görevlendirilen personel tarafından sınır kapılarında geçişlerde kolaylık ve işlemlerin hızlı sonuçlanması sağlanmaktadır. Bu kapsamda 24 Şubat tarihinden bu yana tüm hudut kapılarımızdan 20 bin 550 Ukrayna vatandaşı ülkemize giriş yapmıştır. Ülkemiz ile Ukrayna arasında geçerli vize muafiyeti anlaşması kapsamında Ukrayna vatandaşları ülkemize pasaport veya kimlikle giriş yapabilmekte ve 90 güne kadar vize muafiyetiyle yasal olarak ülkemizde kalabilmektedir. Çatışma dönemi öncesinde ülkemize yasal olarak giriş yapmış ancak çıkış yapamayan Ukrayna vatandaşlarına yönelik olarak ise ikamet izni başvurularında gerekli kolaylığın sağlanmasına yönelik valiliklere talimat verilmiştir" ifadelerini kullandı.

'KIRIM TATARI VE AHISKA TÜRKLERİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ'

Ukrayna vatandaşları arasında 6 Mart 2022 tarihi itibarıyla 551 Kırım Tatarı ve Ahıska Türkünün de Türkiye'ye giriş yaptığını vurgulayan Çataklı, "Ülkemize kafile halinde veya bireysel olarak giriş yapan Kırım Tatarları ve Ahıska Türklerinden, 257 Kırım Tatarı ve 15 Ahıska Türkü Edirne'de ve 204 Kırım Tatarı ise Kırklareli'nde Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda Edirne ve Kırklareli Valilikleri tarafından yurtlara yerleştirilmiştir. Yurtlarda kalanların ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanmaktadır. Bunun yanında Ukrayna'dan ayrılarak kendi ülkelerine tahliye edilen veya gitmeye çalışan 1711 Azerbaycan, 447 Türkmenistan, 62 Gürcistan vatandaşı ise transit geçmek üzere ülkemize giriş yapmıştır. Göç İdaresi ve AFAD Başkanlıklarımız tarafından çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" dedi.