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Beşiktaş'ta kadınları içeri almayan restoran işletmecilerine soruşturma

İstanbul Beşiktaş’ta 2 kadını tesettürlü oldukları için içeri almadıkları iddia edilen restoran yetkilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen, “nefret ve ayrımcılık” suçundan soruşturma başlattı.

07.03.2022 - 15:35 |
Beşiktaş'ta kadınları içeri almayan restoran işletmecilerine soruşturma

Beşiktaş’taki bulunan bir restoran 5 Mart günü iki kadını içeri almadı. İsimleri öğrenilemeyen kadınların sebebini sorması üzerine kapıda bekleyen görevli, tesettürleri sebebiyle içeri alınmayacaklarını söyledi. Duruma tepki gösteren kadınlar olay anını cep telefonları ile görüntülerken, restoran çalışanının kadınlara, “Tesettürlü alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz” dediği duyuluyor.

Çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı restoran yetkilileri hakkında, “nefret ve ayrımcılık” suçundan re’sen soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında restoran yetkililerin önümüzdeki günlere ifadeleri alınacak.

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