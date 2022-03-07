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    ÖÄŸrenci servisi TIR'a çarptÄ±: 1 ölü, 13 yaralÄ±

    Rize'de, Ã¶ÄŸrenci servisi park halindeki TIR'a Ã§arptÄ±. Kazada servis hostesi Fatma BÄ±yÄ±k (57) hayatÄ±nÄ± kaybetti, 12'si Ã¶ÄŸrenci 13 kiÅŸi yaralandÄ±.

    07.03.2022 - 12:25 | | Arzu ERBAÅž/RÄ°ZE, (DHA)
    ÖÄŸrenci servisi TIR'a çarptÄ±: 1 ölü, 13 yaralÄ±

    Kaza, saat 07.30 sÄ±ralarÄ±nda PortakallÄ±k Mahallesi'nde sahil yan yolda meydana geldi. Ä°smail BÄ±yÄ±k yÃ¶netimindeki 53 DR 986 plakalÄ± Ã¶ÄŸrenci servis minibÃ¼sÃ¼, kontrolden Ã§Ä±kÄ±nca ters yÃ¶nde park halinde duran 53 DM 401 plakalÄ± sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸalgaz (LNG) taÅŸÄ±yan TIR'a Ã§arptÄ±. Ä°hbarla olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.Â

    Ã–ÄŸrenci servisi TIRa Ã§arptÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 13 yaralÄ±

    Kazada 14 kiÅŸi yaralandÄ±. Ä°lk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan yaralÄ±lar, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Recep Tayyip ErdoÄŸan Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan servis hostesi, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n annesi Fatma BÄ±yÄ±k, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±. 12'si Ã¶ÄŸrenci 13 kiÅŸinin hastanedeki tedavisi sÃ¼rÃ¼yor. Kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

    Ã–ÄŸrenci servisi TIRa Ã§arptÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 13 yaralÄ±

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