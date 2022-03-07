Yasak aşk cinayeti! "Karısını sevgilisiyle bastı"

Adana Merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Mustafa Güven, 2018 yılında kayboldu. Bunun üzerine eşi Nazmiye Güven, 6 Şubat 2018'de polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan tüm çalışmalara rağmen polis Güven'i bulamadı. Ancak ekipler olayı aydınlatmak için tekrar dosyayı yeniden açtı. Ekipler ilk önce kayıp adamın banka hesaplarını inceledi. Güven'in kaybolduğu günden bugüne kadar bankada bulunan 10 bin TL'nin harcanmadığını tespit etti.

EŞİ TAKİBE ALINDI

Mustafa Güven'in ölmüş olabileceğini değerlendiren cinayet ekipleri araştırmayı mahallede sürdürdü. Güven'in kaybolduğu tarihe yakın bir zamanda eşi Nazmiye Güven ile kayınbabası Ahmet Demirci'nin akşam saatlerinde ellerinde bir torbayla bir şeyler taşıdıkları ekipler tarafından tespit edildi.

Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven'i takibe aldı. Nazmiye Güven'in görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. (42) ile ilişkisi olduğunu belirledi.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Bu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.'nün adreslerine baskın yaptı. Nazmiye Güven polis ekiplerince gözaltına alınırken, babası Ahmet Demirci ise rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Demirci, kurtarılamadı. Sorguda suçunu itiraf eden Nazmiye Güven'in olay günü eşiyle tartıştıklarını ve alt katta oturan babasının eve çıktığını, tabancayla eşini öldürdüğünü, cesedi torbaya koyarak otomobille Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını söyledi. Arazide yapılan aramada Güven'in cesedi bulunmadı.

SEVGİLİSİYLE YAKALAMIŞ

Olaydan sonra tutuklanan ve mahkemede bütün suçu ölen babası Ahmet Demirci'nin işlediğini ileri süren Nazmiye Güven serbest kaldı. Kardeşi ölen Fadime Tabak, beraat kararına itiraz etti. Kararla birlikte acılarının ikiye katlandığını anlatan Tabak, " Kardeşim bunu sevgilisiyle yakalamış. Mahkeme suçu babasının üstüne attı ve serbest kaldı.

Babası 73 yaşında ve adam kıprayamıyordu. Öyle bir insan benim kardeşimi nasıl öldürecek. Adam zaten gözaltına alınırken hayatını kaybetti. İfadesini veremeden öldüğü için bütün suçu onun üzerine attılar. Kardeşimin mezar yeri olmasını istiyorum" diye konuştu. (Murat Karaman-Sabah)