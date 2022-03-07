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    YaşamKöprüye ücret ödememek için plakayı cerrahi maskeyle kapattılar
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    Köprüye ücret ödememek için plakayı cerrahi maskeyle kapattılar

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretini ödememek için plakasına cerrahi maske takan motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

    07.03.2022 - 12:37 |
    Köprüye ücret ödememek için plakayı cerrahi maskeyle kapattılar

    Otoyol ve köprü ücretlerinden kaçmak için motosikletinin plakasına cerrahi maske takan motosiklet sürücüsü kameraya yansıdı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken plakadaki cerrahi maskeyi gören bir sürücü cep telefonuyla kural tanımaz motosikletliyi kayda aldı. Sürücünün arkasındaki kişinin de kasksız yolculuk yapması dikkat çekti. Avrupa yakasına geçen motosikletli ve yolcusu gözden kayboldu.

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