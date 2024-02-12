GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bakan Vedat Işıkhan: Ülkemiz istihdamda tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı
ABONE OL

Bakan Vedat Işıkhan: Ülkemiz istihdamda tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, ülkemizin son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda olduğunu belirtti.

12.02.2024 - 15:29 |
Bakan Vedat Işıkhan: Ülkemiz istihdamda tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından istihdam verilerine dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"İstihdam sayımızı 399 bin kişi artırarak bugüne kadarki en yüksek seviyemiz olan 32 milyon 56 bin kişiye çıkardık. Böylelikle istihdam oranımız %48,8 olarak gerçekleşti.

İşsizlikte ise düşüş eğilimi sürmeye devam ediyor.

İzlediğimiz etkin politikalar ve hayata geçirdiğimiz programların sonuçlarını alıyoruz. Önümüzdeki süreçte de istihdamı destekleyici adımlar atmayı sürdürecek, işsizlikle kararlılıkla mücadele edeceğiz."

 

    GÜNCEL HABERLER

    AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Bizim dönemimizde trafik çilesi bitecek

    AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Bizim dönemimizde trafik çilesi bitecek

    Hastanelere KPSS şartı olmadan temizlik görevlisi alınıyor! İŞKUR illeri ve şartları açıkladı

    Hastanelere KPSS şartı olmadan temizlik görevlisi alınıyor! İŞKUR illeri ve şartları açıkladı

    Kıdem tazminatı tavanı arttı! İşten ayrılmak isteyenlere yaz uyarısı

    Kıdem tazminatı tavanı arttı! İşten ayrılmak isteyenlere yaz uyarısı