Bakan Varank, Togg ile deneme sürüşü yaptı, önemli bilgiler verdi! Fiyat açıklaması da geldi

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Devrim’in yarım kalan hikayesini o tamamladı. Elektrikli, akıllı, sessiz ve çevre dostu. Otomobil sektörü onu kusursuz olarak tanımlıyor. Türk mühendisler ise bir otomobilden daha fazlası diyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg’un direksiyonuna geçti.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ile röportaj gerçekleştiren Bakan Varank otomobili kullanırken şu ifadeleri kullandı:

“Biz buna bir otomobilden fazlası diyoruz. Bu teknolojik bir alet, dünyadaki değişim, dönüşüme öncü olabilecek bir alet. Şu an içine bindiğimiz araç inşallah mart ayında satışa çıkmış olacak.

BAKAN VARANK’TAN FİYAT AÇIKLAMASI

Bu bir ticari projedir. Burada aslında TOGG, bir araç üretmekten ziyade marka oluşturmaya çalışıyor. Bu markanın hayatına devam etmesi, sürdürülebilir olması, fiyat politikalarını kendileri belirliyor. Rakam telaffuz etmedik hiçbir zaman.

Bu C segment SUV araç ancak C segment araçlardan çok hacimli. Bu C+ bir araç, inşallah 5 farklı model geliştirilecek. C segment SUV ile piyasaya çıkıyor. 2025 yılında sedan modeli çıkacak. 5 modele erişildiğinde fabrika maksimum üretim kapasitesini oluşturacak.

‘BU TÜRKİYE’NİN GURUR PROJESİ’

Fabrikanın temelini 18 Temmuz 2020’de attık. 2.5 yıl gibi kısa bir sürede bu işi yapmak müthiş bir iş. Bu araçlar fabrikadaki seri üretim bandından çıkıyor. Bu Türkiye’nin gurur projesi. Ben 7’den 70’e bütün vatandaşlarımızın heyecanını görüyorum.

3 senede Türkiye’nin en bilinen markalarından birisini oluşturmayı başardı arkadaşlarımız. TOGG dediğinizde herkes biliyor. Şimdi test pistinde tur attık. Fabrika yeşillikler içerisinde bir fabrika, geri dönüşüm özellikleri, yenilenebilir enerji özellikleri ile de gerçekten örnek olabilecek bir fabrika, örnek bir fabrikadan örnek bir teknolojik cihazı çıkarıyor arkadaşlarımız.

‘TOGG VATANDAŞLARIMIZIN HAYATININ PARÇASI OLACAK’

Alışverişlerini buradan yapabileceksiniz, artık otomobiller sizi bir yerden bir yere götüren aletler değil. Artık yeni dünyada değişen endüstriden TOGG gibi yenilikçi projeler size hayatın içinden elektronik cihazları sunuyor. TOGG önümüzdeki dönemde vatandaşlarımızın hayatının bir parçası olacak.

Elektrikli otomobillerin en önemli özelliği şu. Bir benzinin dizelin 5’te 1’i fiyata siz yakıt sarfiyatı ile gitme şansı bulabiliyorsunuz.

2023’E KADAR 18 BİN ARAÇ MI ÇIKACAK?

Evet plan ve niyet öyle.

İLK ETAPTA BÜYÜKELÇİLERE Mİ VERİLECEK?

Türkiye’nin otomobilinin ben büyükelçilerimize yakışacağına inanıyorum. Büyükelçilerimiz bu araca binsinler, güzel bir şekilde ülkelerini tanıtsınlar, vatandaşlarımız da bununla gurur duyacaklar. Türkiye’nin yüzyılının ilk icraatlarından birisi."