GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini izledi
ABONE OL

Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini izledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisinin Türk uzay yolcusuna dair açıklamalarını skece konu eden Güldür Güldür Show ekibinin Bursa'daki gösterisini izledi. Kulise de geçen Varank, oyuncular ile moderatör Ali Sunal'ı tebrik etti.

09.05.2023 - 12:47 | | Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)
Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini izledi

AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı da olan Bakan Varank, kendisinin "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız" açıklamalarını 'Türkler uzaya giderse' konulu skeçle sahneye taşıyan Güldür Güldür Show ekibinin Bursa'daki gösterisini izledi.

Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini izledi

4 Mayıs'ta Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen gösteri sonrası kulise giden Varank, oyuncular ile moderatör Ali Sunal'ı tebrik etti.

Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini izledi

Burada Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) kurucusu Yılmaz Erdoğan ile telefonda görüşen Varank, çalışmaları için başarılar diledi.

Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini izledi

Varank, yağmurlu havaya rağmen tiyatroyu dolduran seyirciler ile de fotoğraf çektirdi. Varank'a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti. (DHA)

 

GÜNCEL HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: PKK terör örgütüdür demeye korkuyorlar

Bakan Karaismailoğlu: PKK terör örgütüdür demeye korkuyorlar

Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini izledi

Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini izledi

Zam ve prim ile ilgili son dakika gelişmesi! Oran açıklandı, maaşlarda domino etkisi yapacak

Zam ve prim ile ilgili son dakika gelişmesi! Oran açıklandı, maaşlarda domino etkisi yapacak