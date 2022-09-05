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Bakan Varank, görme engelliler için kitap seslendirdi

Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Senin Sesin, Benim Kitabım” projesi gönüllüleri arasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Bakan Varank, görme engelliler için Rasim Özdenören’in “İmkânsız Öyküler” adlı kitabını seslendirdi.

05.09.2022 - 15:38 | | DHA
Bakan Varank, görme engelliler için kitap seslendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başakşehir Belediyesi’nin görme engellilerin kitaplara erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiği “Senin Sesin, Benim Kitabım” projesine destek verdi.

Görme engelliler için Rasim Özdenören’in “İmkânsız Öyküler” adlı kitabını seslendiren Bakan Varank, “Başakşehir Belediyemiz, bu proje ile güzel bir sosyal belediyecilik örneğine imza atmış. Son derece anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duydum” dedi.

BAKAN VARANK 383. GÖNÜLLÜ OLDU

Bakan Varank, proje kapsamında kitap okuyan 383’üncü gönüllü oldu.

“Senin Sesin, Benim Kitabım” projesinde bugüne kadar 116 kitap seslendirildi. Seslendirilen kitaplar, web sitesi üzerinden görme engelli okuyucuların kullanımına sunuluyor. Proje ile çok sayıda kitabın gönüllü okuyucuların sesinde hayat bulması bekleniyor.

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