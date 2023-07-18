Bakan Uraloğlu: YHT ile seyahat eden yolcu sayısı 76 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2009 Mart ayında Ankara-Eskişehir hattında ilk kez hizmet vermeye başlayan ve şu anda 11 ilde yolcu taşıyan YHT hatlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Türkiye'nin dünyada 8, Avrupa'da ise 6'ıncı YHT teknolojisini kullanan ülke konumunda olduğunu; hızlı, konforlu ve güvenilir hizmetiyle öne çıkan YHT'lerin günde 66 sefer yaptığını belirtti. Uraloğlu, "Yüksek Hızlı Trenle bugüne kadar seyahat eden yolcu sayısı 76 milyonu aşmış durumda. Her gün yaklaşık 40 bin kişi Yüksek Hızlı Tren konforuyla seyahat ediyor. Yüksek Hızlı Trenler, geçtikleri 11 ilde ülke nüfusunun yüzde 35'ine doğrudan, kombine taşımacılıkla ise nüfusun yüzde 53'nün hayatını kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

'ZAMAN TASARRUFU SAĞLIYOR'

YHT'lerin; Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas’a doğrudan sefer yaptığını ifade eden Uraloğlu, "Otobüs ya da tren bağlantılı olarak da Malatya, Bursa, Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Antalya, Manavgat, Alanya ve Adana'ya kombine taşımacılık yapılıyor. Yüksek Hızlı Tren artı otobüs ya da Yüksek Hızlı Tren artı tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılığı otobüs ile yapılan seyahate göre önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, YHT kullanımı ile güven ve konforla birlikte zamandan tasarruf sağlandığını ifade ederek, "İstanbul-Konya-Antalya arasındaki seyahat süresi otobüsle 11 saat iken, YHT artı otobüs bağlantısıyla 10 saat, Konya-Ankara-Sivas otobüsle 7 saat iken YHT ile 4 saat 45 dakika, İstanbul- Konya Karaman otobüsle 11 saat 30 dakika iken YHT bağlantısıyla 6 saat 55 dakika, İstanbul- Eskişehir- Kütahya-Tavşanlı otobüsle 7 saat iken YHT bağlantısıyla 4 saat 45 dakika, Ankara- Eskişehir- Kütahya-Tavşanlı otobüsle 4 saat iken YHT bağlantısıyla 2 saat 46 dakika, Ankara- Sivas- Malatya otobüsle 10 saat iken YHT bağlantısıyla 7 saat 52 dakikaya iniyor. Artık saatlerin de önemi azaldı" açıklamasında bulundu.