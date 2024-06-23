Bakan Uraloğlu: Bayramda 7 milyon 519 bin kişi demir yollarını kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde yüksek hızlı tren ve bakanlık tarafından işletilen kent içi raylı sistemlerin kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı süresince vatandaşların artan seyahat taleplerini karşılamak için Yüksek Hızlı Tren (YHT), Anahat ve Bölgesel Trenlerde ilave seferler ile ek vagonlar konulduğunu ve kent içinde de Marmaray, Başkentray, İzban, Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında bayram süresince ücretsiz hizmet verildiğini anımsatan Bakan Uraloğlu, 14 Haziran ile 22 Haziran tarihleri arasında demiryolu projeleri ile toplam 7 milyon 519 bin 428 yolcu taşındığını belirtti.

YHT’LER BAYRAM TATİLİNDE REKOR KIRDI

Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave Yüksek Hızlı Tren setleri sefere konularak toplam 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağlandığını aktaran Bakan Uraloğlu, “14-22 Haziran tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren Hatlarında hizmet veren Yüksek Hızlı Trenlerimiz ile 326 bin 819 vatandaşımız seyahat etti. Bayram tatilinin başlangıcı olan 14 Haziran tarihinde de 39 bin 962 yolcu ile Yüksek Hızlı trenlerle taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık.” dedi.

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ANAHAT VE BÖLGESEL TRENLERE EK VAGONLARLA KAPASİTE ARTIRILDI

Bayram tatilinde anahat ve bölgesel trenlere de vagon ilave edilerek 15 bin 800 ek koltuk kapasite artışı sağlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Demiryolu altyapısının yenilenmesi ile anahat trenlerimizde de seyahat konforu arttı. Kurban Bayramı tatili boyunca İzmir Mavi, Doğu, Güney/Vangölü, Konya Mavi, 4 Eylül Mavi, 6 Eylül, 17 Eylül, Ege, Erciyes, Pamukkale, Ankara ana hat ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı, Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave ettik. Toplam 280 vagon ilavesiyle trenlerde 15 bin 800 kişilik yolcu kapasitesi sağladık. Bu trenlerimizle de söz konusu tarihler arasında 327 bin 980 yolcu taşıdık.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’ DA MARAMARAY- HALKALI-BAHÇEŞEHİR, SİRKECİ- KAZLIÇEŞME, GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI-ARNAVUTKÖY METRO HATTI ÜCRETSİZ HİZMET VERDİ

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TCDD Taşımacılık tarafından işletilen başta Marmaray olmak üzere Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci- Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında 4 milyon 433 bin 952 Yolcu taşındığını ifade eden Bakan Uraloğlu şöyle devam etti:

“İstanbul’ un iki yakasını demiryolu ile birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray, Gebze-Halkalı arasında 14-22 Haziran arasında 4 milyon 152 bin 909 vatandaşımıza hizmet verdi. Sirkeci-Kazlıçeşme Hattında 69 bin 290, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattını da 211 bin 753 vatandaşımız kullandı. Böylece Bakanlığımıza bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen İstanbul’daki kent içi raylı sistem projelerimizden toplam 4 milyon 433 bin 952 vatandaşımız yararlandı.”

TATİLDE BAŞKENTRAY’I 492 BİN 13, İZBAN’I 1 MİLYON 938 BİN 664 YOLCU KULLANDI

Bakan Uraloğlu, Kayaş-Sincan arasında hizmet veren Başkentray’ ın Ankara’nın en eski toplu taşıma sistemlerinden bir tanesi olduğunun altını çizerek, “Başkentray Ankara’nın tam merkezinden geçerek doğu ve batısındaki önemli yerleşim merkezlerini birbirine bağlıyor. Toplu taşıma sistemlerine de entegre olan Başkentray aynı zamanda YHT ile de entegre bir şekilde hizmet veriyor. Bu nedenle Başkent Ankara’da yaşayan vatandaşlarımızı tercih ettiği Başkentray’ın yolcu sayısı da sürekli artıyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da ücretsiz olan Başkentray’ı tatil süresi boyunca 492 bin 13 yolcu kullandı. İzban da bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı hatlardan oldu. 14-22 Haziran tarihleri arasında İzban ile 1 milyon 938 bin 664 vatandaşımız seyahat etti” ifadelerini kullandı.

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