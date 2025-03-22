Bakan Uraloğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nın sahur programına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı teşkilatının düzenlediği sahur programına katıldı. Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada İstanbul'un ulaşım sorunlarına vurgu yaparken, şehri daha yaşanabilir ve güçlü hale getirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

'İSTANBUL'A 4,5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA, YENİ BİR HAT DAHA KAZANDIRACAĞIZ'

Bakanlık olarak İstanbul'a yaptıkları raylı sistem yatırımlarından bahseden Uraloğlu, "İstanbul'un trafiğini rahatlatmanın en büyük anahtarı, hiç şüphesiz kent içi raylı ulaşım projeleridir. Bugüne kadar 161,8 kilometre raylı sistem hattını tamamlayarak hizmete sunduk. Ancak durmuyor, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ne güzel bir tesadüftür ki sizlerle buluşmadan bir gece önce yayımlanan Resmi Gazete kararıyla, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro hattımızı, Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak raylı sistem projemiz, Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Bu kararla, Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak İstanbul'a 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, mevcut ve devam eden hatlarla birlikte inşaatı süren raylı sistem uzunluğu toplamda 26,5 kilometreye ulaşacak.” diye konuştu.

Haberin Devamı

'ASILSIZ İDDİALARLA KAMUOYUNU YANILTMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Proje hakkında ortaya atılan iddialara yanıt veren Bakan Uraloğlu,”Her zaman olduğu gibi, bazı çevreler bu projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden aldığımıza dair asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim; Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Hattı, geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine bakanlığımız tarafından üstlenilmiş ve hayata geçirilmiştir. Ancak şehircilik ihtiyaçları doğrultusunda Ümraniye Belediyemiz ve İstanbul Valiliğimiz hattın Topağacı, Kazım Karabekir ve Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatılması yönünde bir talepte bulundu. Bu talep, 2024 yılının Kasım ayında iletilmiştir. Yani, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündeminde veya geleceğe yönelik planlamasında böyle bir proje bulunmamaktaydı.” dedi.