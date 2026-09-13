Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı
HaberlerGündem Haberleri Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı

Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı

13.09.2026 - 21:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme tercihlerinin 23-24 Eylül'de alınacağını, atama işlemlerinin ise 25 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada göreve geldikleri günden bugüne eğitim politikalarını şekillendirirken öğretmenlerin istekleri ve sahanın ihtiyaçları çerçevesinde kararlar aldıklarını, istişare kültürünü maarif anlayışının merkezine almayı ana ilke olarak benimsediklerini ifade etti. Bakan Tekin, "Bu anlayışımız doğrultusunda öğretmenlerimizin çalışmalarını huzur ve kolaylık içinde icra edebilmeleri için Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerimize yönelik 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladık. Bu kapsamda öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Almış olduğumuz bu kararın maarif ailemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026: Ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?
#Gündem

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026: Ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

Duyan buraya geldi! 1700 nüfuslu ilçe bir günde 400 bin kişi oldu
#Gündem

Duyan buraya geldi! 1700 nüfuslu ilçe bir günde 400 bin kişi oldu

Bariyerlere çarpan otobüs alev alev yandı! 2 kişi can verdi, 8 yaralı var
#Gündem

Bariyerlere çarpan otobüs alev alev yandı! 2 kişi can verdi, 8 yaralı var