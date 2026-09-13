Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlere ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada göreve geldikleri günden bugüne eğitim politikalarını şekillendirirken öğretmenlerin istekleri ve sahanın ihtiyaçları çerçevesinde kararlar aldıklarını, istişare kültürünü maarif anlayışının merkezine almayı ana ilke olarak benimsediklerini ifade etti. Bakan Tekin, "Bu anlayışımız doğrultusunda öğretmenlerimizin çalışmalarını huzur ve kolaylık içinde icra edebilmeleri için Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerimize yönelik 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladık. Bu kapsamda öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Almış olduğumuz bu kararın maarif ailemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.