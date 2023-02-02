Bakan Soylu: Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir

Konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu operasyonlarda 15 kişinin gözaltına alındığını, 5 kişinin de tutuklandığını söyledi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; Avrupa ve Amerika'nın yaptığı hamleler ben silahını vereyim sen öl stratejisidir. Türkiye'de terör bitmemiştir ama artık birinci gündem maddesi değildir. Terör örgütlerini besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz. PKK-PYD besleyen Amerika Birleşik Devletidir. Yıllardır parayla, lojistikle ve insan kaynağı ile besleyen Amerika ve Batı bir terör devleti kurdurma hayalinden vazgeçmiş değildir.

Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada bağımsız ve özgür olmamızı istememektedir. 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlattılar.

Farklı bir ülkenin istihbarat elemanı Türkiye'de bir kaç kişiye elemanlık teklif etmiş. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor. Bizi yılan gibi ısırmaya çalışanların kim olduğunu biliyoruz.

15 Temmuz'un arkasında da siz varsınız. Çok ve açık. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız.