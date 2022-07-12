GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakan Soylu: Trafik kazalarında 28 kaybımız var
HaberlerGündem Haberleri Bakan Soylu: Trafik kazalarında 28 kaybımız var
ABONE OL

Bakan Soylu: Trafik kazalarında 28 kaybımız var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arife ile bayramın ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

12.07.2022 - 10:48 | | DHA
Bakan Soylu: Trafik kazalarında 28 kaybımız var

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz arefe günü 8, bayramın 1'inci günü 8, 2'nci günü 9, 3'üncü günü 3 olmak üzere toplam 28 kaybımız var. Trafikte bayramınız kemerli olsun" dedi.

Bakan Soylu: Trafik kazalarında 28 kaybımız var

GÜNCEL HABERLER

2 terörist etkisiz hale getirildi

2 terörist etkisiz hale getirildi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 85 bininci kadın üye ile buluştu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 85 bininci kadın üye ile buluştu

New York'tan 'nükleer saldırı' uyarısı geldi! Sosyal medyada paniğe neden oldu...

New York'tan 'nükleer saldırı' uyarısı geldi! Sosyal medyada paniğe neden oldu...