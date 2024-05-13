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MİT'ten Gara'da nokta operasyon

PKK/KCK-HPG sözde Konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod aldı Sedat AKSU, MİT’in Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

13.05.2024 - 10:18 |
MİT'ten Gara'da nokta operasyon

MİT, Sedat AKSU’nun 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı planlanan eylemlerin talimatını bizzat verdiğini tespit etti.

Ayrıca, AKSU’nun Irak/Gara’da PKK/KCK Genel Cephane sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü de öğrenildi. Bunun üzerine MİT, saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi, AKSU adım adım izlendi.

Saha ajanları, AKSU’nun örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla Pençe-Kilit harekât bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat karşıladığını tespit etti.

MİT, Irak/Gara’da terörist Sedat AKSU’yu nefes kesen bir takip sonrasında beraberindeki teröristlerle birlikte nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

PKK'NIN SAKLAYAMADIĞI SON

Örgüt, konumu nedeniyle Sedat AKSU’nun etkisiz hale getirildiğini uzun süre gizledi. Ancak, daha sonra Şevger Çiya Kod Sedat AKSU’nun ölümünü kabul etmek zorunda kaldı.

MİTten Garada nokta operasyon

ŞEVGER ÇİYA KOD SEDAT AKSU KİMDİR?

Şevger Çiya Kod Sedat AKSU, örgütün kırsal kadrosuna 1998 yılında katıldı. 2000 yılında Şırnak ve çevresinde güvenlik güçlerine karşı yapılan saldırılarda yer aldı.

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2001 yılında Irak/Haftanin alanına geçti. 2004’te tekrar yurtiçine geçen AKSU, 2007 yılında Hâkî Karaer Akademisinde eğitim almak için Irak’ın kuzeyine geçti.

2009’da Irak/Kandil’de örgüt mensuplarına eğitim verdi. 2014’te Irak/Gara’da HPG konseyinde görevlendirildi. 2016’da Suriye’ye sözde sorumlu seviyede geçiş yaptı.

Şevger Çiya Kod Sedat AKSU, en son Irak’ta HPG Konseyi içinde sözde yönetici düzeyinde faaliyet gösteriyordu.

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