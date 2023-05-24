Bakan Soylu: Suriye'ye 554 bin gönüllü geri dönüş sağlandı

Katar Kalkınma Fonu ve AFAD iş birliğinde Suriye’de 9 ayrı bölgede 1 yıldır planlaması devam eden ve projelendirilen, 1 Milyon insanın yaşayacağı 240 bin konutun ilk etabının temel atma törenini gerçekleşti. Törende konuşan Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu bölgenin güvenli bir hale getirilmesi önemli bir iştir. Bunun için çok bedeller ödendi. Bu iş birliği bu bölgede kanayan yarayı durduracaktır. Yeni bir umut çerçevesi oluşturmaktadır. Tam 240 bin konut yapılacak bu bölgede. 9 ayrı bölge ve Resualyn, Tel Abyad, Cerablus ve özellikle bu bölgede yapılacak konutlar 60,80 ve 100 metrekare olacak. Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz buraya onurlu, güvenli dönüşü yaptıkları andan itibaren buradaki iş imkanından istifade edebilecekler. 554 bin gönüllü geri dönüş sağlandı.

Bizim depremlerimizde, sellerimizde, yangınlarımızda bizi hiçbir zaman yanlız bırakmadılar, ilk yardıma koşan Katarlı dostlarımız oldu. Dostluğu hem bölgemize birlik getirmektedir, hem huzur getirmektedir hem de sorunların çözümüne katkı sağlamaktadır. 2 buçuk-3 yıl içinde bu proje tamamlanacak. Bugün atılan temel yıl sonu itibariyle tamamlanacaktır. Kıymetli dostuma, Katar Kalkınma Fonu'nun Genel Müdürü'ne burada teşekkür etmek istiyorum.