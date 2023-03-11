Bakan Soylu duyurdu: Türkiye'deki en üst düzey terörist öldürüldü

Terörle mücadele aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kırmızı kategorideki Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, "Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan sözde Botan Saha Sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya SARI TORBADA" paylaşımında bulundu.

Durmak yok❗



Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye’deki en üst düzey terörist olan;



✍️Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya

SARI TORBADA



Kahraman Jandarma'mıza tebrikler 🇹🇷 pic.twitter.com/WGXPNheASH — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 11, 2023

BAKANLIK'TA AÇIKLAMA: 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bestler Dereler Bölgesinde Şırnak J.Bölge K.lığı koordinesinde Çakırsöğüt J.Komd.Tug.K.lığı ve Şırnak İl J.K.lığına ait unsurlarca 22 Ocak tarihinde Şırnak Besta Giresinumu Bölgesinde toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

07 Mart 2023 tarihinde başlayan ve halen devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Uzm.Çvş İslam ÇUBUK (Bestler Dereler) 2023-1 Operasyonu kapsamında çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında bulunan cesetin , yurt içindeki en üst düzey terörist olan Kırmızı Kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğu belirlendi."