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Bakan Soylu duyurdu: Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanos Dağları'nda yeşil ve gri kategorideki iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

24.05.2022 - 20:12 |
Bakan Soylu duyurdu: Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, ''Başkomutanım, tekmil veriyorum: Amanoslar temiz Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri YEŞİL, biri GRİ KATEGORİDE TERÖRİSTİN hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı.'' ifadelerini kullandı.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit J.Er Cüneyt KIRLI operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahıyla (2 M-16 piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği belli oldu, biri YEŞİL, biri GRİ Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos Sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL’ye kadar ödülle ”YEŞİL”*kategoride aranan, *İranlı Agit- Kotol kod adlı Hakim Bedri adındaki terörist olduğu belirlendi.

Diğer teröristin ise Sözde Amanos Sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle ”GRİ” kategoride aranan, Armanç Nesimi kod adlı Beraat Boztemir adındaki terörist olduğu tespit edildi.

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Şehidimizin kanı yerde kalmadı!

Yeşil kategoride aranan Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde, Kahramanmaraş/Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzm.J.III.Kad.Çvş. Abdülmecit YILDIRIM’ın şehit edilmesi (1) Astsubay ve (1) Uzman Jandarma Çavuş’un yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi.

Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımızı alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi.

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