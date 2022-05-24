Irak'Ä±n kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan PenÃ§e Kilit HarekatÄ±'ndan acÄ± haberler geldi. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 5 askerimizin Ã§Ä±kan sÄ±cak Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olduÄŸunu, 2'sinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BÃ¶lgede Ã§atÄ±ÅŸmalar yoÄŸunlaÅŸÄ±rken, MSB' kaynaklarÄ± terÃ¶ristlerin maÄŸarada kÄ±stÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. BÃ¶lgede yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ ve sis olduÄŸu belirtiliyor.

Â

MÄ°LLÄ° SAVUNMA BAKANLIÄžI ACI HABERÄ° DUYURDU: 5 ÅžEHÄ°T, 2 YARALI

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Irak'Ä±n kuzeyindeki PenÃ§e Kilit HarekatÄ±'nda ÅŸehitler ve yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, "PenÃ§e-Kilit operasyon bÃ¶lgesinde, 24 MayÄ±s 2022 tarihinde, terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada, dÃ¶rt kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸ, iki kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z da yaralanmÄ±ÅŸ ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

MSB bir aÃ§Ä±klama daha yaptÄ±, bir askerin daha hastanede ÅŸehit olduÄŸunu bildirdi. Åžehit sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi.

ÅžEHÄ°T ASKERLERÄ°N 5'Ä°NÄ°N AYNI KAREDE YER ALDIÄžI FOTOÄžRAF YÃœREKLERÄ° BURKTU

PKK'lÄ± terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan asker sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kselirken, 5 askerin birlikte Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸraf ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Åžehit askerlerin ÅŸehadet haberi ailelerine verildi. Åžehit askerlerin 5'inin aynÄ± karede yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf yÃ¼rekleri burktu.

FotoÄŸrafta soldan saÄŸa Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Onur DoÄŸan, Piyade TeÄŸmen Abdulkadir GÃ¼ler, Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Bican KapÄ±lay ve Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ HÃ¼seyin Cankaya yer alÄ±yor.

BAKAN AKAR SINIR HATTINA GÄ°TTÄ°

PenÃ§e Kilit operasyonunda terÃ¶ristlerin hain saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ askerin ÅŸehit olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki karadan ve havadan operasyonlarÄ±n devam ettiÄŸi, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akarâ€™Ä±n, beraberinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Hasan KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z ile sÄ±nÄ±r hattÄ±na gittiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

TERÃ–RÄ°STLER MAÄžARADA SIKIÅžTIRILDI

AcÄ± haberlerin ardÄ±ndan DiyarbakÄ±r'daki anajet Ã¼ssÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k hareketlilik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi. F-16'lar peÅŸ peÅŸe hareketlenerek bÃ¶lgeyi bombardÄ±man altÄ±na aldÄ±.Â

BakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki operasyonlara hÄ±z verildi. YoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ ve sis ile yer yer kum fÄ±rtÄ±nasÄ±na raÄŸmen devam eden operasyonlar sÄ±rasÄ±nda komandolarÄ±n, bir grup terÃ¶risti maÄŸarada sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. MaÄŸara Ã§evresinde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.

7 TERÃ–RÄ°ST ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± bÃ¶lgesine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 7 PKK/YPG'li terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter'daki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Kahraman komandolarÄ±mÄ±z terÃ¶ristleri cezasÄ±z bÄ±rakmadÄ±, bÄ±rakmayacak! BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± bÃ¶lgesine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 7 PKK/YPG'li terÃ¶rist komandolarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildi" denildi.

Ä°ZMÄ°R'E ÅžEHÄ°T ATEÅžÄ° DÃœÅžTÃœ

PenÃ§e-Kilit operasyon bÃ¶lgesinde, saat 05.30 sÄ±ralarÄ±nda, terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ HÃ¼seyin Cankaya'nÄ±n baba ocaÄŸÄ±na ÅŸehadet haberi ulaÅŸtÄ±.

Åžehidin annesi Nazire Cankaya (47), nakliyecilik yapan babasÄ± Niyazi Cankaya (48) ve kardeÅŸi OÄŸuzhan Cankaya'nÄ±n (21) yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, Bornova ilÃ§esi Rafet PaÅŸa Mahallesi'ndeki eve ve sokaÄŸa TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±.

NiÅŸanlÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen ÅŸehit HÃ¼seyin Cankaya'nÄ±n cenazesinin, yarÄ±n memleketi KÃ¼tahya'nÄ±n Simav ilÃ§esi YenikÃ¶y'de topraÄŸa verileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

MALATYA'YA ÅžEHÄ°T ATEÅžÄ° DÃœÅžTÃœ

PenÃ§e-Kilit operasyonunun sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Irak'Ä±n kuzeyinde, terÃ¶ristler ile Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 asker ÅŸehit oldu. Åžehit askerlerden Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Celal Tekedereliâ€™nin acÄ± haberi, Yaka Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer tarafÄ±ndan verildi.

Åžehidin babasÄ± Cevat ile annesi Aynur Tekedereli'nin evine ve sokaÄŸa TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±.

3 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nde gÃ¶rev yapan ve bekar olan ÅŸehit Celal Tekedereli'nin cenazesi, yarÄ±n ikindi vakti dÃ¼zenlenecek tÃ¶renle topraÄŸa verilecek.

ANTALYA'YA ÅžEHÄ°T ATEÅžÄ° DÃœÅžTÃœ

PenÃ§e-Kilit Operasyonu'nda, Meluni DaÄŸÄ± bÃ¶lgesinde bugÃ¼n 05.25'te terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan ve 3 askerin ÅŸehit olduÄŸu Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan Piyade TeÄŸmen Abdulkadir GÃ¼ler, tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Åžehit TeÄŸmen GÃ¼ler'in acÄ± haberi, KonyaaltÄ± ilÃ§esi UncalÄ± Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafÄ±ndan verildi.

Åžehit GÃ¼ler'in evine TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±. Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri, taziye Ã§adÄ±rÄ± kurdu. Åžehidin annesi Berrin ve babasÄ± Mesut GÃ¼ler'in yakÄ±nlarÄ±, taziye evine akÄ±n etti.

Åžehit Piyade TeÄŸmen GÃ¼ler'in bekar olduÄŸu, cenazesinin kente getirildikten sonra UncalÄ± ÅžehitliÄŸi'ne defnedileceÄŸi kaydedildi.





Piyade TeÄŸmen Abdulkadir GÃ¼ler'in ÅŸehit haberini alan yakÄ±nlarÄ±, Antalya'daki evlerinin Ã¶nÃ¼ne kurulan taziye Ã§adÄ±rÄ±na geldi. Baba Mesut GÃ¼ler, askeri erkan ve KonyaaltÄ± KaymakamÄ± Kamil Ã–kten ile birlikte Ã§adÄ±ra gelerek taziyeleri kabul etti. Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Nazif Fethi YalÃ§Ä±nkaya'nÄ±n okuduÄŸu dua sÄ±rasÄ±nda ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.

BABA EVÄ° TÃœRK BAYRAKLARI Ä°LE DONATILDI

PenÃ§e-Kilit operasyonu bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 24 yaÅŸÄ±ndaki Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Onur DoÄŸan ÅŸehit oldu. DoÄŸan'Ä±n Ankara AltÄ±ndaÄŸ'da bulunan ve acÄ± haberinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± baba evi TÃ¼rk bayraklarÄ±yla donatÄ±ldÄ±. Åžehidin acÄ±lÄ± ailesini yalnÄ±z bÄ±rakmayan mahalleli ise taziye evine ziyaretlerde bulunarak aileyi yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

Åžehit iÃ§in Kur-an okundu ve dualar edildi. DoÄŸan'Ä±n 3 ay Ã¶nce niÅŸanladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

4 senedir uzman Ã§avuÅŸ olarak gÃ¶rev yapan DoÄŸan'Ä±n Ã¼Ã§ ay Ã¶nce niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± ve seneye dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. ÃœÃ§ Ã§ocuklu ailenin en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu olan DoÄŸan, memleketi Ankara'da yarÄ±n topraÄŸa verilecek.

ÅžEHÄ°T ATEÅžÄ° HATAY'A DÃœÅžTÃœ

PenÃ§e-Kilit operasyonu bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Bican KapÄ±lay'Ä±n Hatay'Ä±n Ä°skenderun ailesine acÄ± haber verildi.

Kuzey Irak bÃ¶lgesinde icra edilen PenÃ§e Kilit HarekatÄ±nda Meluni DaÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶rist unsurlar ile Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸma sonucunda yaralanan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Bican KapÄ±lay, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu. Åžehit KapÄ±lay'Ä±n ailesine acÄ± haberi Ä°skenderun Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri tarafÄ±ndan verildi.

Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Bican KapÄ±lay 23 yaÅŸÄ±nda ve bekardÄ±.

PENÃ‡E-KÄ°LÄ°T OPERASYONU ÅžEHÄ°TLERÄ° Ä°Ã‡Ä°N TAZÄ°YE MESAJLARI

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, ''PenÃ§e-Kilit Operasyonuâ€™nda hain terÃ¶ristlerle girilen Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan kahraman mehmetÃ§iklerimize Allahâ€™tan rahmet, ailelerine sabÄ±r, yaralÄ± askerlerimize acil ÅŸifalar diliyorum. Aziz milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun.'' mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

AK Parti Genel BaÅŸkanvekili Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ''BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸolsun. PenÃ§e-Kilit operasyon bÃ¶lgesinde ÅŸehit olan kahraman Mehmetlerimize Allahâ€™tan rahmet, ailelerine ve yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r diliyorum. Rabbâ€™im yaralÄ± askerlerimize acil ÅŸifalar versin.'' ÅŸeklinde taziye mesajÄ± paylaÅŸtÄ±.

AK Parti Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± taziye mesajÄ±nda, ''PenÃ§e-Kilit Operasyon BÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Kahraman MehmetÃ§iklerimize Allahâ€™tan Rahmet, ailelerine ve yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r, yaralÄ±larÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyorum. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun.'' dedi.

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, PenÃ§e-Kilit Operasyonuâ€™nda ÅŸehit olan askerler iÃ§in taziye mesajÄ± paylaÅŸtÄ±. Ã‡elik, â€˜â€™PenÃ§e-Kilit operasyon bÃ¶lgesinde ÅŸehit olan kahraman askerlerimize Allahâ€™tan rahmet diliyoruz. MekanlarÄ± cennet olsun. DeÄŸerli ailelerine ve milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz. Yaralanan kahramanlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyoruz.â€™â€™ ifadelerini kullandÄ±.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Nureddin Nebati: PenÃ§e-Kilit operasyonu kapsamÄ±nda, hain terÃ¶ristlerle girilen Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehitlik mertebesine yÃ¼kselen kahraman askerlerimize yÃ¼ce Allahâ€™tan rahmet; yaralÄ± askerlerimize acil ÅŸifalar diliyorum. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimize ve aziz milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r diliyorum.

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Vahit KiriÅŸÃ§i: PenÃ§e-Kilit Operasyon BÃ¶lgesinde ÅŸehadete eren kahraman askerlerimize yÃ¼ce Allahâ€™tan rahmet, ailelerine ve Aziz Milletimize sabÄ±rlar diliyorum. Cenab-Ä± Allah yaralÄ± askerlerimize acil ÅŸifalar versin.

Ticaret BakanÄ± Mehmet MuÅŸ: PenÃ§e-Kilit operasyon bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralÄ± askerlerimize acil ÅŸifalar diliyorum. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun..

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener: PenÃ§e-Kilit Operasyon bÃ¶lgesinde, ÅŸehit dÃ¼ÅŸen kahraman MehmetÃ§iklerimize YÃ¼ce Allahâ€™tan rahmet, acÄ±lÄ± ailelerine sabÄ±r; yaralÄ± askerlerimize acil ÅŸifalar diliyorum. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun.

Memleket Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Muharrem Ä°nce: PenÃ§e-Kilit Operasyon BÃ¶lgesiâ€™nde ÅŸehit olan evlatlarÄ±mÄ±za Allahâ€™tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. DualarÄ±mÄ±z yaralÄ± evlatlarÄ±mÄ±zla. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun.