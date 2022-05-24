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Gündem7 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi
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7 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

24.05.2022 - 15:34 |
7 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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