7 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
24.05.2022 - 15:34 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Kahraman Komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 24, 2022
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/nOnkDwB8bG