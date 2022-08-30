Bakan Soylu: DiyarbakÄ±r'da 431 kilo esrar ele geçirildi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, DiyarbakÄ±r'da polis ekiplerince durdurulan 2 araÃ§ta 431 kilo esrar ele geÃ§irildiÄŸini duyurdu.
30.08.2022 - 14:44 | | ANKARA, (DHA)-
Bakan Soylu, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "UyuÅŸturucu ticaretine DiyarbakÄ±r'da bir darbe daha. GenÃ§lerimizi zehirlemenize fÄ±rsat vermeyeceÄŸiz. Ergani yolunda durdurulan 2 ÅŸÃ¼pheli araÃ§ta, 431 kilo esrar ele geÃ§irildi. 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda. DiyarbakÄ±r emniyetimize tebrikler" dedi. (DHA)
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