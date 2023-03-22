Bakan Özer: 27 Mart'ta afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz” dedi.
22.03.2023 - 23:16 | | İHA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki 4 ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz. Evlatlarımızı okullarında öğretmenleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
4 ilde eğitime başlanacak ilçelerin listesi ise şu şekilde:
"Malatya: Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan
Adıyaman: Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan
Kahramanmaraş: Andıran ve Ekinözü
Hatay: Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz."