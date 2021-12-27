Bakan Nebati'den canlı yayında önemli açıklamalar!

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

Türkiye 19 yıldır AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla büyük bir dönüşüm gerçekleşti. Türkiye altyapısını tamamlayan ender ülkelerden biri. Bir çalışmayı en üst noktaya getirdikten sonra bunu güncellemeniz gerekiyor. Aksi takdirde iniş başlar. Bazı olaylar her şeyi bir anda değiştirebiliyor. Rekabet edilebilir kur olması gerekiyor, yüksek faiz olmaz.

Bu model Sayın Cumhurbaşkanımızın idealindeki araçlarından biri oldu. Altyapımız da bu ekonomik modeli karşılayacak bir seviyeye ulaştı. Dışarıdan yapılan atakları da daralttık. Sürekli bir psikolojik harp vardı. Dolar 20 TL olacak, sahte ve yalan haberler vardı. Doğru olmayan ve sürekleri bireyleri dövize yönlendiren haberler vardı. Hep içeriye doğru oynadılar. Küçükleri kullandılar. Ufacık tasarrufları olan bu bireyleri ekonomiyi daraltacak şekilde kanalize ettiler.

"20 ARALIK TARİHİ BİR GÜNDÜR"

Sayın Cumhurbaşkanımız modeli açıkladı. Bireylerimiz 20 Aralık'ta dövizlerini bozdurmaya başladı. 20 Aralık tarihi bir gündür. Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Ekonomi ve siyasal literatüre de girdi. Kur ataklarını pazartesi günü bitirdik.

"O GECE HİÇ KİMSE DEVREYE GİRMEDİ"

O gece dolar satılmadı. Kamu Bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar. Türkiye'de para politikası ile mali politikanın birlikte yürüdüğü bir sürecin içerisindeyiz. Başarımızın birinci önceliği Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, ikincisi ise uyumlu çalışmamız.

Seçmen şuna bakar parti politikası ve söylemin etkisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarına her kurumun uyum içinde olması lazım. Bunu inanarak yapmamız lazım. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza inanıyoruz. Millet inanıyor, millet inandığı için ona yetkisini bırakıyor. Para politikası ve mali politika olmak üzere her alanda uyumlu bir şekilde hareket ediyoruz.

"KURDAKİ YÜKSELME KÖPÜKTÜ"

İlk adım finansal istikrarın sağlanması ve güven ortamının tecelli etmesiydi. Döviz aldı başını gidiyor gibi algı yaratılmaya çalışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız hep söylüyordu; bu bir köpüktü. Harp yöntemleri pazartesi akşamı çöktü. Bizim için önemli olan o akşamdı. Finansal istikrar sağlanırsa, o dolarizasyonu engelleyecek adımlar atarsanız güven artar. Bunun üzerine inşa edilecek olan ihracatın artırılması büyük önem arz ediyor.

PROJE KREDİLERİ

Türkiye'nin makro ekonomi göstergelerinde bu duruma düşeceğini kanıtlayacak hiçbir delil yok. Daha önemlisi Türkiye, dünya için en önemli pozitif ayrışan, ayakları sağlam basan ülke. Nasıl oluyor da 3 ayda o seviyeye geldi. Çünkü harp uygulandı. Önümüzdeki dönem, daha güvenli, istikrarlı ve göstergelerin olduğu bir döneme geliyoruz. Artık yeni bir araç geliyor. Proje kredileri. Bir banka vermiş olduğu bireysel krediyi eğer verdikten sonra takip etme gibi bir dürtüsü varsa bundan sonra bizim belirlediğimiz alanlarda gerçekleştirilecek projelerin takip edilmesini sağlayacak imkanı vereceğiz. Proje odaklı olacak. Al parayı istediğin gibi kullan git dolara keyfini sür. Ticari krediye gitmesi gereken paranın, yata, kata ya da dolara gittiğini gördüğümüzde, hangi ülke olursa olsun doğru amaca hizmet etmediğini anlarsınız. Proje olarak verdiğiniz krediyi sıkı bir şekilde takip edeceğiniz bir mekanizma oluşturuyoruz. Biz kutsal olmayan ihtiyaçlara göre gerçekleştirilmiş, yeni eklemelerin de yapılabileceği, dünya örneklerinin alındığı ve içerideki dinamiklerin uyumunun sağlandığı bir model çıkardık.

Biz ihtiyaçlara göre; ihtiyaçların sağlandığı zaman da bunun üzerine geliştirilebilecek bir model ortaya çıkardık. Bu modelin içerisinde de şunu gördük; Gelişmekte olan ekonomilerin dünya ekonomisi içerisindeki aldığı pay giderek büyüyor. Mortgage'den sonra yeni bir değişim noktasına geldik.

"TÜRKİYE HER KRİZDEN BAŞARILI ÇIKABİLECEK ÜLKELERDENDİR"

Gelişmekte olan ekonomilerin nasıl ön plana çıktığını gördüler. Göremedikleri şey şu; 21. yüzyıl isteseniz de istemesiniz de Türkiye'nin yüzyılı olacak. Her krizden sadece istisnai ülkeler başarılı çıkabilir. Bu ülkelerden biri Türkiye'dir. Türkiye inanılmaz bir potansiyele sahip. Her alanda Türkiye istisnai bir ülke. Dışarısı Türkiye'nin nereye gittiğini görüyor.

Aslında küreselleşmenin Vuhan'daki bir hapşırıkla dünyanın gerçeği olduğunu gördük. Dünya küresel bir köy. Bu köyde Türkiye inanılmaz potansiyele sahip. Yabancı yatırımcı girişleri dünyada azalıyor, sıcak para azalıyor. Sizin sıcak parayla işiniz olmaması lazım, doğrudan yatırımlar lazım. Böylesine bir krizde Türkiye, 12,7 milyar dolar doğrudan yatırım çekmiş. Dışarısı Türkiye'nin nereye gittiğini görüyor. Ben hep iyimser bir insanım, ama kendimi temkinli iyimserlik, gerçekçilikten kopmadan, doğru izleri takip ederek doğru işler yapabilirseniz bunları yapabilirsiniz.

13 bin dolarları geçtiğiniz zaman gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmış oluyorsunuz, bütün analizleriniz bunun üzerinden değerleniyor. Siz buraya kadar gelmişsiniz bir bakıyorsunuz dolar düşüyor. Niye düşüyor. Bir bakmışız ihracatın ithalatı karşılama oranı %56. Türkiye üretmiyor. Aksine sizin katma değeriniz dışarı akıyor. Buna karşı bir duruş sergilenmesi gerekiyordu. Bu duruş sürekli yükselip büyümede cari açığımızda yükseliyor. Bunun bir şekilde düzeltilmesi lazım. Biz tam işin zirvesindeyken 12,500 dolardayken patika değişikliği yaparak, Türkiye'yi orta gelir kuşağından çıkarmaya çalıştık.

BDDK'DAN 26 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU

Sahte söylemler varsa anında suç duyurusunda bulunulmalıdır. BDDK'nın görevi şudur; sahte spekülatif eylemlerde bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunmak. Suç duyurularında daha sıkı bir şekilde bulunması lazım. Hiç kimsenin Türkiye ekonomisi ve yatırımcıların kaderiyle oynamaya hakkı yoktur. Piyasaya 40 milyar dolar sürüldüğünü iddia ediyorlar. 40 milyar dolar nasıl olur? O gece MB 7 milyar dolar müdahalede bulundu. Tüm kamu ve kurumları her türlü enstrümanı kullanmakla mükelleftir. Merkez Bankası'nın müdahalesi varsa pazartesi belli olur.

SERBEST PİYASAYA YÜZDE YÜZ SADIĞIZ

Bizim kurumlarımızı yıpratmak için ellerinden geleni yapıyorlar. TÜİK AB standartlarının üzerinde bir kurum. Merkez Bankası şeffaftır. Serbest piyasa ekonomisine yüzde yüz sadığız. 20 Aralık milattır. 20 Aralık'tan itibaren söylenenlere kimse bakmıyor. Hakaret ediyorlar, bağırıyorlar küfür ediyorlar... Çoğunluk onlardan yana değil. İnsanları robot olarak gören bu güruhun Türkiye'de başarılı olma şansı yok.

Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportu ne kadar güçlü olursa o kadar iyi olur. 21. yüzyılda şu an Türkiye Cumhuriyeti meydan okuyor. Akdeniz'e iniyor, Karadeniz'de gaz buluyor. Afrika'ya dostane şekilde gidiyor. Meydan okuyor. Diğerleri de düşmanlık yapıyor. İktidara karşı olabilirsin ama saygı farklı bir şeydir. Cumhurbaşkanına saygı göstermek zorundasın. Çoğunluğunun oyunu almış bir isim.

Tüketici psikolojisini anlıyorum. Satıcının da davranışını anlıyorum. Bunu biz yapmadık. Az önce ifade ettiğim. Dolar 12 liradayken kimse 12'den yapmadı, 13'ten yaptı. 14'ken, 15'ten yaptı. Ellerini ovuşturuyorlardı, "Gidiyor iktidar gidiyor" diye. Türkiye'de 5 yıl seçilmiş Cumhurbaşkanı var. Kendisi istemediği takdirde seçime gidilemeyeceği bir ortamda 1. yılın sonunda 'Erken seçim var' dediler. 3 yıldır 'Erken seçim var' diyorlar. Niye baskın seçim yapılsın. Sosyal devletin gerekleri yerine getiriliyor. 19 yıldır asgari ücretli enflasyona ezdirildi mi? AK Parti döneminde sabit gelirliler, 'Enflasyona ezdirildi" denmez. 20-22 lira olacak diye hareket ettiler. Şimdi döviz düştü e buyurun niye yapamıyorsunuz. Dövizin bir daha yükselmeyeceğini biliyor. Ne yapıyor. Kısa günün karı.

"YIL SONU BÜYÜME TAHMİNİMİZ ÇİFT HANELİ"

Türkiye, farklı bir ülke. 2021'de çift haneli büyümeye doğru gidiyor. Yıl sonu beklentimiz çift haneli büyüme. 3 ay sonunda ilk bilançolarımızı göreceğiz.

"TL MEVDUATLAR 38 MİLYAR ARTTI"

Şimdi o büyük dalgalanmalar bitti. Hafif salınımlar var. Ondan sonra kendi dengesine gelecektir. Cuma günü Cumhurbaşkanımız ortak yayında ifade ettiler. 23,8 milyar TL diye ifade etti. Şimdi 38 milyar TL. Bireyler dövizlerini bozduruyorlar. Niye? TC'ye olan güven tesis edilmiştir. Onun için. Bireyler dövizlerini bozduruyor. Türk Lirasına olan güven teshis edildi. Diyoruz ki gitme dövize. Biz senin garantini veriyoruz. Bundan sonraki adımlarımız Türk Lirasının güçlendirilmesi.

EMEKLİ VE MEMURA ZAM

Asgari ücretten damga, gelir vergisi alınmayacak. Asgari ücretliye yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlilerine çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi geliyor emekliler. Bu insanlar alnın teriyle çalışıyor. Bu insanların hak ve hukukunu sağlamayacağız da kimin sağlayacağız. Emekli ve memura müjde çalışılıyor. Maliye sabit gelirliler konusunda kesinlikle takozluk yapmayacak. Doğru hesap, doğru kitap. Kamu maliyesinde bozulmaya asla izin vermeyeceğiz.

"ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYON"

Önümüzde çok kısa bir dönem var: Enflasyon. Biz bu enflasyonla ilgili sadece parasal politikalarla adım atmıyoruz. En önemlisi bakanlıklar arasında eşgüdüm. Bizim bundan sonraki önceliğimiz enflasyon. Gıda komitesini toplayacağız. Fiyatlamayı gerçek fiyata göre yapmadılar. Biz kimsenin kazancıyla alıp veremediğimiz yok, yanlış iş yapıyorsanız düzeltin diyoruz. Piyasa oyuncularıyla da bir araya geleceğiz.

SWAP ANLAŞMASI

Onlarla Merkez Bankası görüşmelerini sürdürüyor. Ükelerle yapılacak olan anlaşmalar hemen hemen neticelendi. Çok yakın zamanda yeni anlaşmalar geliyor. KDV'de devrim geliyor, piyasa ne yaptığımızı görünce şok yaşayacak. 2022'de yüzümü daha fazla gülecek, enflasyon yenilecek.