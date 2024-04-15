Bakan Mehmet Özhaseki: Evlerimizi hak sahiplerine etap etap teslim ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak.

Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı ayrıntılı olarak ele aldığımız bir toplantı gerçekleştirdik. Depremden etkilenen şehirlerimizde, 76 bin konutumuzu teslim ettik; yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının Eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz inşallah.

Bu kapsamda, afet konutu ve köy evlerimizin yapımına hızla devam ederken tamamladığımız evlerimizi de hak sahiplerine etap etap teslim ediyoruz. Şehirlerimizin ihyasını sağlayacak altyapı çalışmalarımızı da aynı titizlikle sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımızı bir an evvel yuvalarına kavuşturmak, şehirlerimize eski canlılığını kazandırmak için tüm gücümüzle, durup dinlenmeden çalışıyoruz."