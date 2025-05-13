Bakan Kurum'dan belediyelere 'müsilaj' uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj tehlikesine karşılık dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Bakan Kurum açıklamasında Bakanlık olarak; Müsilaja karşı belediyelerimizle imza altına aldığımız eylem planına sadık bir şekilde çalışıyoruz. Eylem planını beraber hazırladığımız belediyelerimiz, vazifelerini yeterince gerçekleştirmiyorlar. Söz verilen atıksu arıtma tesisleri artık yapılmalı” dedi.

Kurum açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi, gerekli önlemlerin alınmamasıyla kirlilik yükünün artması Marmara’da müsilajın yeniden görülmesine sebep oluyor.

Bakanlık olarak; müsilaja karşı belediyelerimizle ortak mütabakatla bir masa etrafındaki eylem planına sadık bir şekilde çalışıyoruz. Üzülerek ifade etmem gerekir ki; eylem planını beraber hazırladığımız belediyelerimiz, vazifelerini yeterince yerine getirmiyor.

"SÖZLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNİ BEKLİYORUM"

Ben Marmara’ya kıyısı olan tüm belediyelerimizden artık çok geç olmadan milletimize ve doğamıza verdiğiniz sözleri yerine getirmelerini bekliyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı. Burada bekleyecek zaman kalmadı.

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"ÇEVREDE, DEPREMDE SİYASET OLMAZ"

Biz bu noktada üzerimize düşeni yapmaya da her türlü desteği vermeye de hazırız. Çevrede depremde siyaset olmaz. Bu nedenle tüm Marmara’da olduğu gibi burada da önlemlerimizi alacak, denetimleri çok daha yoğun yapacak ve her türlü yaptırımları uygulamaktan geri durmayacağız".