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Meteoroloji'den Şanlıurfa ve Mardin için kuvvetli yağış uyarısı

09.10.2026 - 01:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (AA)

Meteoroloji'den Şanlıurfa ve Mardin için kuvvetli yağış uyarısı

Şanlıurfa ve Mardin için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, sabah saatlerine kadar Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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