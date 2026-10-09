Meteoroloji'den Şanlıurfa ve Mardin için kuvvetli yağış uyarısı
09.10.2026 - 01:23Güncellenme Tarihi:
Şanlıurfa ve Mardin için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, sabah saatlerine kadar Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.