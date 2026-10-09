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GündemMantar toplamaya giderken 1 boz ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştılar: O anlar kamerada
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Mantar toplamaya giderken 1 boz ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştılar: O anlar kamerada

09.10.2026 - 00:48Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: SAKARYA (İHA)

Mantar toplamaya giderken 1 boz ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştılar: O anlar kamerada

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde mantar toplamak yayla yolunda araçları ile seyir eden vatandaşlar, 1 boz ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştı. Aracın önünde bir süre koşan ayı ailesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, vatandaşların tepkileri tebessüm ettirdi.

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Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylasına doğru mantar toplamak için ormanlık alandaki toprak yol üzerinde seyir halinde olan vatandaşlar, araçlarıyla ilerledikleri sırada ağaçların arasından yola aniden çıkan bir boz ayı ve iki yavrusu ile karşılaştı.

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Doğanın beklenmedik sürprizi karşısında hayret yaşayan vatandaşlar, bir süre aracın önünde koşan ayı ailesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aracın ışığında ilerleyen ayıların görüntülendiği anlarda, araç içindeki vatandaşların dialoğu ve bir kişinin "Ben daha bu ormana gelmem" şeklindeki tepkisi tebessüm ettirdi.

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