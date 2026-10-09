Mantar toplamaya giderken 1 boz ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştılar: O anlar kamerada

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Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylasına doğru mantar toplamak için ormanlık alandaki toprak yol üzerinde seyir halinde olan vatandaşlar, araçlarıyla ilerledikleri sırada ağaçların arasından yola aniden çıkan bir boz ayı ve iki yavrusu ile karşılaştı.

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Doğanın beklenmedik sürprizi karşısında hayret yaşayan vatandaşlar, bir süre aracın önünde koşan ayı ailesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Aracın ışığında ilerleyen ayıların görüntülendiği anlarda, araç içindeki vatandaşların dialoğu ve bir kişinin "Ben daha bu ormana gelmem" şeklindeki tepkisi tebessüm ettirdi.

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Bir süre otomobilin önünde ilerleyen anne ayı ve yavruları, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.