Maltepe’de çöken binadan acı haber! Son kişi 25 saat sonra çıkarıldı

Olay, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta meydana geldi. 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Üst katlarda bulunanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Enkazda yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3’ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

20 yaşındaki Zeynep İnan, 25 saat sonra ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu çıkarıldı. Hayatını kaybeden İnan’ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığı anlar havadan görüntülendi.

3 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan olayda ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.